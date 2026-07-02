La italiana Carmine Lieto obre el Concurs de Focs Artificials de Tarragona disparant més de 700 quilos de pirotècnia

La italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha comptat amb tota mena de formes i amb pirotècnia disparada des del mar. Milers de persones s'han apropat fins a la platja del Miracle i altres punts de la ciutat per gaudir de la primera nit de focs artificials. El certamen s'allargarà fins dissabte amb un castell cada dia a les 22.30 hores. Enguany, es pot veure des de tota la platja després que l'any passat es retirés la plataforma del Miracle i s'hagi adequat la zona.
Cal recordar que dimarts va haver-hi la prèvia del Concurs de Focs amb un espectacle de 500 drons que van dibuixar tota mena de figures a la platja del Miracle, amb un especial protagonisme del Tour de França, ja que des de Tarragona sortirà la segona etapa aqeust pròxim diumenge.
Aquest any, el concurs compta amb dues pirotècnies estrangeres i dues de l'estat espanyol. El certamen compta amb el pressupost incrementat de l'any passat, on les pirotècnies participants rebran un import de 25.000 euros i el guanyador, a més, participarà en les festes de Santa Tecla, valorat amb 26.000 euros.
Les comparses de Carnaval ofereixen servei d'entrepans i begudes
Després de l'actuació de la italiana Carmine Lieto, aquest dijous serà el torn de la Pirotècnia de Alto Palancia, del País Valencià, que amb només dos anys de vida, ja ha obtingut diversos premis i reconeixements. Divendres dispararà la Pirotècnia de Fuegos Artificiales Josman de Galícia, una de les històriques que repeteix concurs (2024) i finalment, l'última nit, actuarà Caffero GmbH, de Països Baixos, empresa especialitzada en espectacles pirotècnics d'alta tecnologia i efectes especials i de recent creació, l'any 2020.
Com a novetat, les comparses de Carnaval ofereixen un servei d'entrepans i begudes amb acompanyament musical fins a la una de la matinada. Estan ubicades a l'esplanada on hi havia la plataforma del Miracle que va ser retirada l'any passat.
Restriccions de mobilitat
A causa del Concurs de Focs, hi haurà les restriccions habituals de mobilitat el primer dia. La resta de jornades, les afectacions seran més destacades a causa de l'activació del pla de mobilitat del Tour de França. Des d'aquest dijous 2 de juliol, a la zona del Francolí, Imperial Tàrraco, Part Alta, centre i Llevant no es podrà aparcar.
Això afecta l'espai al voltant de l'Hospital Joan XXIII, la Rambla Francesc Macià, la Rambla Nova i els carrers que hi ha entre aquesta artèria i fins a la Rambla Vella. Així mateix, tampoc es podrà estacionar vehicles a la Via Augusta.