Jaume Plensa cedeix una escultura al Museu Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del violoncel·lista

L'escultura 'Yolandita' de l'escultor Jaume Plensa ja ocupa un espai central als jardins del Museu Pau Casals del Vendrell. Es tracta d'un cap de bronze pintat de blanc, la instal·lació del qual s'ha fet coincidint amb el 150è aniversari del mestre. "Crec que és de les escultures que potser generen més pau de totes les que he fet. Crec que era un lloc molt adequat per això, on escoltem el so del mar, el so de l'aigua. Segurament també li hauria parlat molt a Pau Casals", ha afirmat Plensa.
La peça és el retrat d'una nena emigrant de la República Dominicana, amb els ulls tancats i les mans en repòs. L'obra es pot contemplar al centre d'un estany al jardí de l'equipament cultural vendrellenc, ubicació on s'exposarà fins al desembre de 2027. La inauguració de la instal·lació de l'escultura 'Yolandita' als jardins del Museu Pau Casals s'ha fet aquest dijous 2 de juliol a la tarda, amb presència de l'artista Jaume Plensa.
Cessió de la peça amb motiu del 150è aniversari de Pau Casals
L'autor cedeix la peça amb motiu del 150è aniversari del naixement del mestre després d'haver rebut el premi Pau Casals ara fa set anys, un "honor" que ha apuntat que hauria estat "recíproc" amb el músic. "Sóc escultor i m'han donat un premi de músic, és com una contradicció meravellosa, perquè, potser com altres escultors que hi ha aquí, he perseguit sempre copsar el que no veiem, copsar l'invisible. Les coses més importants de la vida sempre són invisibles, per això els músics potser han somiat tant i han anat tan lluny", ha detallat Plensa.
La peça, amb una fesomia andrògina, es presenta amb els ulls clucs amb la voluntat de despertar la reflexió a qui l'admira. "Espero que la gent, d'alguna manera, l'utilitzi com a mi m'agradaria, que és tancant els ulls i imaginant l'invisible que és el món de la música", ha indicat l'escultor. L'imponent rostre completament blanc mesura gairebé dos metres d'alçada i forma part de la producció més recent de Plensa, que l'ha elaborat com un símbol de reflexió, serenitat i espiritualitat.
Al bell mig d'un petit estany
La instal·lació tampoc és casual. Escollida específicament per l'artista, 'Yolandita' es troba al bell mig d'un petit estany, envoltat per una làmina d'aigua. Alhora, se suma la proximitat de la figura amb la mar, a tocar de la casa del Museu Pau Casals. Segons ha indicat Plensa, l'aigua és un element molt present al llarg de tota la seva trajectòria professional i 'Yolandita' no n'és una excepció.
Amb tot, l'obra es troba enmig d'un jardí on també hi ha obres de Josep Clarà i Josep Llimona. Concretament, s'hi troben les escultures 'Apol·lo' i 'Les flors' respectivament, amb qui Plensa convida que 'Yolandita' hi tingui un diàleg. L'obra es podrà visitar en aquest espai fins al desembre de l'any 2027.