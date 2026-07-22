Adjudicada per 629.000 euros l'aplicació mòbil de seguretat ciutadana del Camp de Tarragona

L’Ajuntament de Reus —per encàrrec propi i dels ajuntaments de Cambrils, el Catllar, la Canonja, Constantí, Mont-roig del Camp i Tarragona— ha adjudicat el contracte per disposar d'una nova aplicació mòbil que permeti a la ciutadania contactar de forma ràpida i immediata amb els cossos policials en cas d'emergència. S'ha adjudicat per 629.315,86 euros a l'empresa Goil Security SL, amb seu al Vendrell, i amb experiència en la implantació de solucions semblants a municipis com Oviedo, Pamplona, Castelló o Sitges.
El pressupost d'adjudicació inclou els costos de subministrament i implantació, de suport i manteniment; així com serveis addicionals en consultoria i programació. Els municipis impulsors n'assumiran el cost. Un cop formalitzat el contracte, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini màxim d’un any per a la implantació total del servei.
Finalitzada la implantació, es començarà a proporcionar el servei de suport, manteniment i actualització prestat al núvol incloent les possibles millores per consultories o programacions de tres anys.
Enviar missatges d'alerta i fer trucada davant d'una emergència
L’aplicació permetrà enviar missatges d’alerta i fer trucades davant d'una emergència ciutadana, les quals seran dirigides automàticament a la policia local més propera, així com rebre informació constant dels cossos municipals de seguretat. Només amb finalitat de seguretat ciutadana, l’aplicació ha de permetre la transferència de dades personals de la ciutadania que puguin ser clau, així com la geolocalització de l’avís.
El sistema també permetrà en les seves comunicacions la segmentació dels usuaris per perfils i categories amb necessitats de seguretat diferents com ciutadania, comerç local, empreses, professionals sociosanitaris, educadors, persones en situació de vulnerabilitat, etc.
Igualment, el sistema digital de seguretat ha de permetre una comunicació àgil entre els diferents cossos de seguretat i crear així una xarxa de cooperació interterritorial dels diferents municipals amb un sistema de gestió interna.
En aquest sentit, la solució garanteix una acció integrada i conjunta entre policies locals, ja que comparteixen plataforma i comunicacions, però alhora cada municipi tindrà la seva pròpia configuració tant en el registre d’usuaris o disseny i imatge, entre altres funcionalitats.