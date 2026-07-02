El creuer més gran del món fa escala al Port de Tarragona: té una capacitat màxima de 7.000 passatgers

El Legend of the Seas, el nou vaixell de la naviliera Royal Caribbean, ha fet escala al Port de Tarragona. Ha estat una parada tècnica de tan sols tres hores al Moll de Balears, però ha estat temps suficient per donar la benvinguda a Tarragona d’aquest creuer de darrera generació amb els raigs d’aigua del remolcador Cambrils, tal com es fa amb aquells bucs que arriben per primera vegada.
Aquest espectacular vaixell està realitzant el seu viatge inaugural amb origen el Port de Màlaga, un dels punts de destinació dins de les seves rutes regulars pel Mediterrani Occidental amb sortides des de Barcelona i Roma durant aquest estiu. Posteriorment, el creuer travessarà l'Atlàntic per fer rutes al Carib durant la temporada d'hivern, establint la seva base operativa a Fort Lauderdale.
Un dels creuers més grans mai construïts
El Legend of the Seas és el tercer vaixell de la classe Icon de Royal Caribbean després de l'Icon of the Seas i l'Star of the Seas. Construït a les drassanes Meyer Turku de Finlàndia, es va botar el passat mes de setembre. Aquest creuer té 365 metres d'eslora, fet que el fa entrar a la llista dels creuers més grans mai construïts. En aquest sentit, desplaça 250.800 tones de registre brut i disposa de 2.805 cambrots repartits en vint cobertes, de les quals divuit són accessibles per a passatgers.
En ocupació doble, el creuer pot allotjar 5.610 passatgers. En màxima capacitat, la xifra puja fins als 7.600 viatgers. A bord treballen al voltant de 2.350 tripulants, allotjats en una coberta de quatre plantes dissenyada específicament per a la tripulació. En aquest sentit, hi ha nou piscines, un parc aquàtic, prop de 30 restaurants, una quarantena de bars, així com una pista de gel, un teatre i nombrosos espais per a fer activitats.