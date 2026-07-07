Detenen a Reus dos lladres especialitzats en el robatori de bicicletes d'alta gamma

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Reus, han detingut dues persones, un home i una dona de 47 i 28 anys, com a presumptes autors de vuit delictes de furt, un en grau de temptativa, pel robatori de bicicletes d'alta gamma. Els arrestats havien actuat a Castelldefels, Barcelona, Vinyols i els Arcs, Mataró, Premià de Mar i el Masnou. Un dels autors es feia passar per ciclista i compartia alguns quilòmetres de ruta amb la víctima per guanyar-se la confiança. Després, demanava provar la bicicleta o ideava algun pretext per fer-ho i en aquell moment fugia per introduir-la al vehicle on l'esperaven els altres dos membres del grup.
La investigació es va iniciar el passat 27 de maig arran de dos furts de bicicletes d'alta gamma comesos el mateix dia a Castelldefels i Mataró, amb un modus operandi similar i amb ciclistes com a víctimes. L'endemà dels primers dos fets es van produir un tercer i un quart furt, a la ciutat de Barcelona i a la localitat de Vinyols i els Arcs. Davant d'això, la policia catalana va iniciar una investigació amb la sospita que al darrere dels furts hi havia un grup organitzat i especialitzat en aquest tipus de delictes.
Dies després es van cometre el cinquè, el sisè i el setè furt, a Barcelona ciutat, Premià de Dalt i el Masnou, respectivament, tots seguint el mateix patró d'actuació. La successió de delictes en un període de temps tan breu i en diversos punts del territori va reforçar les sospites dels investigadors que es tractava d'un grup organitzat, amb una clara distribució de rols i una elevada mobilitat per desplaçar-se i identificar noves víctimes.
El 2 de juliol, salta l'alarma a Reus
Va ser el 2 de juliol quan un ciclista va alertar una patrulla de la Guàrdia Urbana de Reus que havia estat víctima d'una temptativa de furt de la seva bicicleta. Arran d'aquest avís, els agents es van coordinar immediatament amb els Mossos d'Esquadra, que van detenir dos dels presumptes membres del grup, un home i una dona, i van investigar una tercera persona presumptament relacionada amb els fets.
Del cas es desprèn que el valor de les bicicletes sostretes supera els 50.000 euros. Fins ara, els Mossos d'Esquadra han recuperat una de les bicicletes i continuen les gestions per localitzar-ne i recuperar-ne la resta, segons apunta la policia catalana a través d'un comunicat.
Els detinguts van passar dissabte a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Reus. La policia també va investigar un tercer integrant de 40 anys relacionat amb els fets.