Detingut un lladre a Valls per robar joies a dones mentre passejaven pel carrer

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres 26 de juny un home de 39 anys com a presumpte autor de tres delictes de robatori amb violència i intimidació comesos a Valls. A més, també se li atribueix un delicte de lesions. Les estrebades tenien com a característica comuna que es produïen a la via pública i a plena llum del dia. Els tres fets van tenir lloc el mateix dia de la detenció, quan l'autor es va apropar per l'esquena a tres dones per arrencar-los violentament el collaret d'or que duien.
El primer dels casos va succeir pels volts de les nou del matí, quan un desconegut va començar a seguir la víctima al carrer Colom i la va abordar posteriorment a la cruïlla amb la carretera del Pla. La dona va oposar resistència i va evitar que li arranqués la cadena d'or que duia penjada, tot i que va patir diverses lesions.
Assalt a dues dones més
Les patrulles desplegades en diferents punts de la ciutat, especialment al centre històric, van tenir coneixement que poc després s'havien produït dos fets més als carrers Avenir i Xiquets de Valls. En aquests casos, el sospitós va actuar contra dues dones a qui va aconseguir sostraure els collarets i fugir ràpidament després de causar-los lesions.
Amb la descripció facilitada per les víctimes, els mossos van interceptar el sospitós quan intentava amagar-se a l'interior del pàrquing soterrani d'un establiment comercial del carrer Vallvera. L'actuació policial va evitar que fugís i va permetre recuperar una de les dues cadenes d'or que acabava de sostraure.
El collaret es va retornar seguidament a la seva propietària, mentre que el lladre va quedar detingut pels tres fets. L'home va passar aquest diumenge a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls.