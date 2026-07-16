Estabilitzat el nou incendi a l'Alt Camp després de cremar 1,5 hectàrees

Nova alerta a l'Alt Camp per un incendi a la zona Camp Gran de la Quadra, al terme municipal d'Aiguamúrcia. En aquest sentit, el foc, que ha començat cremant en alta intensitat, s'ha donat per controlat poc abans de les sis de la tarda, concretament a les 17.54 hores. El cos d'emergències treballa sobre el terreny amb 22 dotacions terrestres i cinc mitjans aeris. Segons les dades provisionals dels Agents Rurals, les flames han cremat 1,5 hectàrees.
Les primeres informacions apunten que es tractaria d'un incendi sense relació amb el del passat diumenge. L'avís d'aquest nou foc, localitzat a la zona de l'Ermita de Santa Eugènia, s'ha donat a les dues del migdia, segons han explicat els Bombers. L'incendi ha avançat en direcció nord, empès per la marinada, segons la informació el cos d'emergències. En aquest sentit, el cap propagava cap a una zona de vinyes, una zona que ha fet de tallafoc.
Cal recordar que en la jornada d'ahir dimecres, 15 de juliol, es van produir dues represes de l'incendi, amb focus a Querol i Pontons, que van quedar estabilitzades a la nit.