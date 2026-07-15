L'alcalde d'Aiguamúrcia afirma que «no es pararà» fins a trobar el responsable dels darrers incendis

L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Sendra, assegura que "no es pararà i s'anirà fins al final" fins a trobar el responsable dels darrers tres incendis que s'han declarat al terme municipal l'última setmana. Aquest dimecres al matí, els alcaldes afectats pel foc s'han reunit amb el president del Govern, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sendra ha remarcat que el cap de l'executiu els ha traslladat que "qui la fa la paga". L'alcalde ha volgut tranquil·litzar els veïns afirmant que s'han "augmentat les vigilàncies" des del mateix diumenge "per buscar aquesta persona".
D'altra banda, els alcaldes han reclamat al Govern que es redueixi la burocràcia en la gestió forestal. En aquest sentit, Sendra ha comentat que necessiten "més pressupost" per fer front a la gestió forestal. I ha subratllat que cal "baixar" la burocràcia perquè els ajuntaments puguin "actuar". "A vegades estàs set i vuit mesos per aconseguir tots els permisos", ha lamentat. Així mateix, ha assenyalat que cal millorar algunes qüestions com arranjar les basses d'aigua o la millora els camins. Ni Illa ni Parlon han volgut fer declaracions als mitjans de comunicació en acabar la reunió.
Nou incendi a la zona aquest dimecres
En una setmana s'han produït quatre incendis forestals al voltant d'Aiguamúrcia i Querol. Dimecres passat el primer que va cremar una vuitantena d'hectàrees, dissabte el segon amb uns 1.5000 metres quadrats, i diumenge es va declarar el de més envergadura, amb més de 150 hectàrees cremades. Aquest dimecres al migdia s'ha calat foc un altre cop a Querol.
L'incendi que es va iniciar diumenge es va donar per controlat aquest dimarts a la tarda després de cremar 154 hectàrees, majoritàriament forestals. Va afectar Querol (56,84%), Aiguamúrcia (16,95%) i Pontons (26,47%). El foc va obligar a evacuar alguns nuclis disseminats i urbanitzacions de Querol.