Quart incendi forestal en pocs dies a l'Alt Camp

Un nou incendi afecta la comarca de l'Alt Camp aquest dimecres 15 de juliol. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, un foc crema des de poc abans de les dues de la tarda —avís a les 13.52 hores— al terme municipal de Querol, concretament a la zona de Santa Maria. L'incendi, segons ha explicat el cos d'emergències, té diversos focus. Fonts dels Bombers apunten a ACN que possiblement hi ha algun focus a Aiguamúrcia. \r\n\r\nEn aquest sentit, els Bombers tenen sobre el terreny set dotacions terrestres i cinc mitjans aeris per tal de lluitar contra les flames. Les mateixes fonts han explicat que s'hi ha destinat tots els recursos possibles en aquests moments i que no descarten que s'incrementin els efectius. Es tracta del quart incendi forestal que es produeix a la zona en la darrera setmana.\r\n\r\nA banda dels Bombers, també s'han mobilitzat efectius de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) per tal d'exingir aquest nou incendi.\r\n\r\n\r\nTreballem en un nou incendi de vegetació amb diversos focus a Querol (avís 13.53h @112). Treballem amb 7🚒, 3🚁 i 2✈️#bomberscat pic.twitter.com/z76IhnKkhU\r\n— Bombers (@bomberscat) July 15, 2026\r\n