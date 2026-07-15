La revifalla de l'incendi d'Aiguamúrcia torna a posar l'ai al cor als veïns de Querol

Aquesta darrera setmana està sent molt complicada a la comarca de l'Alt Camp, amb diversos incendis provocats al terme municipal d'Aiguamúrcia. El del passat diumenge 12 de juliol, amb més de 150 hectàrees cremades, ha estat el més important, amb afectació important a Querol i també a Pontons, provocant evacuacions i el confinament de 2.600 persones. Aquest dimecres al migdia, s'ha produït una revifalla d'aquest foc amb dos focus en ambdós municipis. En un primer moment, s'ha pensat que es tractava d'un nou incendi, un fet que ha tornat a provocar neguit i nervis a la zona.
L'alcaldessa de Querol, Roser Burzón, ha explicat a TarragonaDigital, que la darrera setmana està sent de "molta angoixa i molts nervis, amb els veïns preocupats i espantats". El fet que els incendis hagin estat provocats i encara no s'hagi caçat el responsable o responsables provocat cert neguit. I més encara, explicar Burzón, veient la zona cremada, que defineix com un espectacle "bastant dantesc". La batllessa ha destacat la col·laboració dels veïns, que han seguit el peu de la lletra totes les instruccions dels cossos d'emergència i de les institucions.
Segons els Agents Rurals, l'incendi d'Aiguamúrcia ha tingut dues represes, una a Pontons i una altra a Querol, cremant una superfície de 14 hectàrees. En aquest sentit, els Bombers han abocat tots els recursos disponibles per tal d'apagar les flames i evitar que el foc anés a més. En aquest sentit, també ha estat destacable l'actuació de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Així, aquestes revifalles s'han donat per estabilitzades.
"La gent està espantada perquè ha vist el foc a les portes de casa"
Maria Alonso, és la coordinadora dels voluntaris de l'ADF de Querol, a més de veïna de la urbanització Can Llenes, una de les que es van evacuar el passat dilluns. El sentiment que hi ha és el de por, ha comentat, perquè "la gent està espantada, veu el foc a les portes de casa i t'espantes". En aquest sentit, ha afegit que també hi ha "molta impotència" i "intranquil·litat" davant el fet que siguin incendis provocats i que la persona responsable encara no hagi estat detinguda. En aquest sentit, recorda que "estem rodejats de bosc" i que moltes nits "dorms amb un ull obert pel que pugui passar".
Sobre la tasca de les ADF, comenta que "intentem posar el nostre granet de sorra, ajudem els Bombers, fem les hores que podem i treballem perquè el foc cremi el menys possible". En aquest sentit, assenyala que hi ha una dotzena de voluntaris fixes a Querol. Els veïns reconeixen la tasca de les Agrupacions de Defensa Forestal, un fet que per Maria Alonso "ens fa estar orgullosos", alhora que agraeix el suport i l'escalf que reben, ja sigui amb una ampolla d'aigua fresca, menjar o un missatge.
"Sentim molta ràbia i molta impotència"
Mireia Pobo viu a Barcelona, però passen els caps de setmana i les vacances a la casa familiar que tenen al Ranxo de Bonany. El diumenge, quan es va declarar l'incendi d'Aiguamúrcia, era allà i es va acostar a la carretera i en veure les flames va pensar que es produiria una catàstrofe, perquè feia vent i la Vall de l'Infern és molt abrupta i poc accessible. Sortosament, el foc es va poder estabilitzar i controlar, tot i cremar 150 hectàrees. Pobo ha assegurat que tenen "molta ràbia i molta impotència" davant aquests incendis provocats. Quan els van evacuar, ella va tornar a casa seva, mentre que els seus pares van anar a casa d'uns amics.
Afirma que aquesta zona "és un paradís per a nosaltres" i ha lamentat que hi hagi gent que es dediqui "a fer mal". En aquest sentit, afirma que "no sabem què pensar, ni quines intencions tenen els responsables". Considera que "no podem fer res, només estar a l'aguait per si veiem alguna cosa". El responsable o responsables del focs encara no han estat localitzats, motiu pel qual "hi ha neguit entre els veïns, perquè saps que ho tornarà a fer". Sobre aquesta qüestió, ha afirmat que s'ha de vigilar, però "és complicat, perquè hi ha molts camins".
Els veïns de la zona tenen les seves parcel·les netes, però ha lamentat que els boscos no estan nets. En aquest sentit, destaca la neteja de les franges de protecció i els tallafocs que es van fer des de l'Ajuntament l'any passat. Finalment, Mireia Pobo ha donat les gràcies a tots aquells que es deixen la vida per lluitar contra els incendis.
Trobada amb el president Illa i la consellera Parlon
D'altra banda, l'alcaldessa de Querol, Roser Burzón, ha participat aquest dimecres en una trobada amb la resta d'alcaldes afectats pels focs amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. La batllessa ha explicat que "ha estat una posada en comú, hem parlat d'estratègies i ens han informat de la situació actual". Burzón ha manifestat que "se'ns ha escoltat i això s'agraeix".
Entre les actuacions de prevenció que poden fer els municipis, l'alcaldessa ha destacat les franges de protecció que es van poder fer l'any passat gràcies a una subvenció dels fons europeus Next Generation. Així mateix, Burzón ha recordat que cada any inverteixen entre 15.000 i 17.000 euros en aquestes actuacions, però ha lamentat que són un municipi petit amb poca capacitat econòmica.