Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra tenen indicis que l'incendi d'Aiguamúrcia ha estat provocat

Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals tenen indicis que l'incendi d'Aiguamúrcia ha estat provocat. Així ho ha explicat la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, durant una atenció als mitjans des del centre de comandament avançat de Sant Jaume dels Domenys. En aquest sentit, la consellera ha explicat que "els Agents Rurals han pres mostres i treballen amb aquesta hipòtesi", que seria un incendi provocat. Sobre els altres dos incendis que han afectat el terme municipal els darrers dies, Parlon ha dit que "tot pot apunta que també podrien haver estat provocats, però tot és indiciari".
Davant aquest escenari, la consellera ha manifestat que "reforçarem la vigilància al perímetre" i que es treballa per localitzar el responsable o responsables dels fets. Així mateix, pel que fa a les evacuacions preventives que s'han fet en algunes urbanitzacions del terme municipal de Querol, hi haurà una vigilància específica per evitar robatoris i qualsevol altra incidència.
"El pronòstic dels Bombers és positiu, però amb un 10% d'alerta"
Sobre l'evolució de l'incendi, la consellera Parlon ha assenyalat que "el pronòstic dels Bombers és positiu, però amb 10% d'alerta i amb la màxima prevenció i protecció". En aquest sentit, la màxima preocupació és el flanc esquerre, que podria donar problemes si comencen a sorgir focus secundaris. Sobre el terreny, treballen uns 270 efectius i més d'un centenar de dotacions, entre mitjans terrestres i aeris.
Ara com ara, el foc ha afectat unes 150 hectàrees i els Bombers han de treballar un perímetre de vuit quilòmetres. Tot i que el potencial de crema de l'incendi seria d'unes 2.000 hectàrees, el 90% del perímetre ja està estabilitzat i es treballa amb l'objectiu de donar-lo per estabilitzat aquest vespre.