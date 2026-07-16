El pla d'acció de Sant Pere i Sant Pau es tanca amb dos detinguts i mig centenar de denúncies

La Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos d’Esquadra han detingut dues persones en el marc del pla d’acció de Sant Pere i Sant Pau, desenvolupat entre el 15 i el 30 de juny de 2026, coincidint les festes del barri cooperativista. Pel que fa al resultat operatius, es van identificar 185 persones, es van controlar 25 vehicles, amb dues immobilitzacions registrades, i s’hi van destinar més de 130 hores. En l’àmbit sancionador, es van formalitzar 32 denúncies de trànsit, vuit per infraccions de civisme i ordenances municipals, una en aplicació de la Llei 4/2015, dues relacionades amb armes o objectes perillosos i set per estupefaents.
A més, es van instruir quatre diligències judicials, vinculades principalment a delictes contra la seguretat viària i altres fets delictius, i es van practicar dues detencions. En l’àmbit de la proximitat i la prevenció, es va mantenir contacte amb els veïns i es van visitar diferents establiments comercials, reforçant així la recollida d’informació i la proximitat.
Reforçar la seguretat en els espais més concorreguts
Els objectius d’ambdós cossos policials eren els de reforçar la prevenció, la proximitat, la presència policial i la percepció de seguretat al barri i alhora, vetllar perquè hi hagués unes festes segures i amb convivència veïnal. En aquest sentit, la presència policial es va reforçar especialment en els espais amb més afluència de persones, com ara els actes festius i la zona d’atraccions, mitjançant patrullatges a peu, controls preventius i actuacions orientades a anticipar possibles incidències.
El dispositiu va reforçar també el seu vessant de proximitat, mantenint un contacte directe i permanent amb el veïnat i els establiments del barri. Aquesta presència sobre el terreny va permetre recollir inquietuds, detectar incidències relacionades amb l’incivisme i vetllar pel compliment de les ordenances.
Aquest pla d’acció s’emmarca en la planificació anual de la Guàrdia Urbana que desplega conjuntament amb els Mossos d’Esquadra als diferents barris de la ciutat per reforçar la seguretat, la prevenció i la proximitat amb la ciutadania.