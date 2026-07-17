Els Bombers donen per controlat el nou incendi d'Aiguamúrcia

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi forestal d'Aiguamúrcia que es va declarar aquest dijous al migdia i que ha cremat una hectàrea i mitja. En aquest sentit, el cos d'emergències manté un dispositiu amb set dotacions per revisar la zona i treballar sobre els punts calents. Aquest matí hi ha hagut una petita revifada, a tocar de pista, però de baixa intensitat, que ha provocat una petita columna de fum blanc.
Els darrers deu dies estan sent molt complicats a la zona d'Aiguamúrcia, Querol i Pontons, amb diversos incendis i revifades, que han posat l'ai al cor als veïns i veïnes. Cal destacar que els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals tenen indicis que els focs són provocats, motiu pel qual tenen oberta una investigació per tal de localitzar el responsable dels fets.
"Investigarem, perseguirem i trobarem a les persones que els han provocat"
Sobre aquesta qüestió, s'ha pronunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Així, ha assegurat que el Govern serà "molt contundent". La també portaveu del Govern ha assenyalat que "investigarem, perseguirem i trobarem a les persones que els han provocat i les portarem davant de la justícia perquè caigui el pes de la llei", ha afirmat.
Paneque ha assenyalat que la investigació continua oberta i que traslladaran a la ciutadania quan es "detinguin aquestes persones".