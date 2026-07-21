Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns 20 de juliol dos homes i dues dones d'entre 18 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de furt i d'un d'estafa per la utilització de targetes bancàries robades. La detenció es va produir a Tarragona al voltant de les vuit del matí quan els agents van ser alertats que dues dones estaven comprant amb targetes possiblement robades en un establiment de l'àrea de servei del Mèdol, al punt quilomètric 237 de l'AP-7.
Les sospitoses pretenien fraccionar diverses compres de poc import en lloc de pagar-les d'una vegada per evitar que el sistema els sol·licités el pin necessari per poder validar l'autorització. Poc abans, havien robat en un vehicle aparcat a Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, d'on s'havien endut una targeta bancària.
Agents de paisà van arribar ràpidament al lloc i van comprovar que mentre elles feien les compres, dos homes les esperaven en un vehicle estacionat a l'exterior mentre controlaven l'entorn. Després d'identificar-los a tots quatre, van localitzar-los mitja dotzena de targetes de crèdit corresponents a altres persones, així com diners en efectiu, diverses eines i objectes sostrets o comprats de manera il·lícita, motiu pel qual van ser detinguts.
Fins a quatre compres fraudulentes
Els mossos van concloure que prèviament havien comès un robatori en un vehicle estacionat a Vandellòs i Hospitalet de l'Infant. A banda de diversos objectes, van robar una targeta bancària, que era justament la que utilitzaven a l'àrea de servei de Tarragona. De les gestions efectuades, van comprovar que havien efectuat fins a quatre compres de petits imports per tal de no aixecar sospites.
També van constatar que els titulars de les targetes recuperades resideixen en diferents punts de l'estat espanyol, com Conca o Madrid. Les quatre persones detingudes han passat aquest dimarts al matí a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.