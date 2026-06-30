Ferrmed xifra en més de 7.000 milions les actuacions «urgents» a fer als corredors del Mediterrani i de l'Ebre

L'entitat europea pro ferrocarril Ferrmed reclama més de 7.000 milions d'euros per a actuacions "urgents" als corredors del Mediterrani i de l'Ebre. L'ens sense afany de lucre fundat pel sector privat l'any 2004 a Brussel·les ho ha exigit aquest dilluns 29 de juny al Port de Tarragona, en el marc d'un acte que ha organitzat en col·laboració amb l'Autoritat Portuària de Tarragona. Es tracta de mesures de "màxima prioritat" per "evitar colls d'ampolla" derivats de la posada en marxa del corredor i de l'increment de transport de mercaderies previst per complir els objectius de la Unió Europea.
L'entitat proposa duplicar les línies a les Rodalies de Barcelona i Tarragona, separar passatgers i mercaderies o construir noves terminals intermodals. Altres propostes impliquen recuperar la línia Reus-Roda o construir nous accessos ferroviaris als ports de Barcelona i Tarragona. El president de Port Tarragona, Santiago Castellà, ha destacat la posició "privilegiada" de Tarragona com a punt de connexió entre el Corredor Mediterrani, el de l'Ebre i el d'Henares, els que mouen més mercaderies de l'Estat. A parer seu, el de l'Ebre és "estratègic", però presenta "deficiències estructurals" que cal "superar".
En aquesta mateixa línia, el president de Ferrmed, Joan Amorós, ha animat els actors implicats a "fer força perquè ambdós corredors es desenvolupin adequadament" i així "evitar colls d'ampolla" i el col·lapse del servei. Amorós ha recordat que Barcelona-Tarragona és el tercer hub logístic més gran d'Europa, per darrere de la zona del Ruhr i de Gran Milà, i ha ressaltat que el Corredor Mediterrani i el de l'Ebre "formen part de la xarxa prioritària" en l'àmbit europeu, motiu pel qual les actuacions que cal fer-hi són "essencials".
Les actuacions que proposa Ferrmed
El president de Ferrmed ha detallat que, dels 12 colls d'ampolla que s'ha identificat que hi haurà el 2030 al Corredor Mediterrani, set se situaran a la confluència entre aquest corredor i el de l'eix de l'Ebre. Les actuacions inclouen revisar i modernitzar la infraestructura de Rodalies a Barcelona i Tarragona; una nova línia de mercaderies Oest Martorell – Nus Castellbisbal – Mollet - Sant Celoni; canvi d'ample a la línia convencional Barcelona – Girona – Portbou; connexió amb ferrocarril passant i no de cul-de-sac a l'Aeroport de Barcelona i enllaços directes amb els aeroports de Reus i Girona.
Així mateix, també es proposa la implantació del Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari a les línies de Rodalies de Barcelona i Tarragona; l'impuls de terminals intermodals a Granollers i Constantí; l'adequació de la línia entre Sant Vicenç de Calders – Roda de Berà – Constantí – Reus, per fer passar les mercaderies per l'interior, i nous accessos ferroviaris als ports de Barcelona i Tarragona. En paral·lel, Ferrmed ha fet diversos estudis que indiquen que caldrien 19 estacions intermodals a Catalunya, incloent-hi les de gran capacitat, les intermèdies i les petites.
Finalment, l'entitat ha xifrat en 30.000 milions d'euros la inversió addicional que caldria fer a tot el traçat espanyol del Corredor Mediterrani per garantir que la infraestructura pugui atendre el creixement de moviment de mercaderies en ferrocarril segons les quotes del 30% fixades per la Unió Europea.