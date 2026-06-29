Mor als 47 anys Jovita Dolç, ànima del restaurant Miramar de Cambrils

Dol a Cambrils per la mort de Jovita Dolç Veciana, professional de la gastronomia que durant disset va ser una de les ànimes del restaurant Miramar de Cambrils. La pastissera cambrilenca ha traspassat aquest diumenge 28 de juny després de patir una malaltia. Tenia 47 anys. Entre el 2004 i el 2021, Jovita Dolç, coneguda familiarment com 'La Guapa', va ser la responsable de l'ampli ventall de postres del citat establiment cambrilenc, que en un comunicat l'ha recordat amb molta estima.
El comunicat assenyala que "ens deixa una gran professional de l’hostaleria, una cambrilenca discreta, constant i apassionada per la seva vocació". Aquesta pèrdua arriba en un moment significatiu per al restaurant Miramar de Cambrils, que celebra el seu 75è aniversari. En senyal de dol per la mort de Jovita Dolç, l'establiment romandrà tancat dimarts 30 de juny i dimecres 1 de juliol.
"Una apassionada pel seu ofici"
Cal destacar que la desapareguda pastissera va començar la seva trajectòria a la fleca Quasitot de Cambrils, propietat dels seus pares. "Tenia un talent innat", assenyala el comunicat del restaurant Miramar, que afegeix que "avui, el món de la gastronomia perd una apassionada pel seu ofici, ara bé, el seu llegat continuarà viu gràcies a la seva família, especialment representada pels seus tres fills, el Sebastià, el Joan i el Xavi".
El text conclou assenyalant que "Jovita, la llum que desprenies, el teu talent, la teva dedicació i la teva passió per la vida continuaran endolcint la memòria de tots i totes els que et recordem". El funeral de Jovita Dolç Veciana tindrà lloc aquest dimarts 30 de juny, a les 11 hores, a l'església parroquial de Sant Pere de Cambrils.