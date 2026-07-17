Què fer el cap de setmana del 17 al 19 de juliol a la demarcació de Tarragona?

Arriba un nou cap de setmana i al Camp de Tarragona l'agenda d'activitats arriba farcida de cites musicals. La proposta més destacada és el Festiuet de Salou, els dies 17 i 18 de juliol, amb les actuacions de Ginestà, Els Pets, Leire Martínez o La Gossa Sorda. Aquesta cita musical, una de les més destacades de l'estiu, preveu reunir més de 30.000 persones a la capital de la Costa Daurada.
A Tarragona, durant el cap de setmana el Festival Camp de Mart ofereix un espectacle d'Alba Serraute i els concerts de Lila Downs i Los Sara Fontan. El Museu del Port ofereix l'exposició fotogràfica El Concurs de Mestres Romescaires en imatges, mentre que al Refugi 1 es pot veure l'exposició Boscos i les fotografies del Premi Mañé Flaquer de Fotoperiodisme. El Port de Tarragona també organitza una cita ja tradicional de l'estiu, com són les Havaneres al Serrallo, amb la tercera actuació de les quatre previstes.
A la ciutat de Reus, la música la posa el Festival Contemporaneus 2026, que va començar el dimecres i s'allargarà fins al dissabte. També la capital del Baix Camp, triple cita aquest cap de setmana amb les Festes de Barri, concretament a Mare Molas, Immaculada i Sol i Vista.
A Cambrils, estan immersos en la celebració de la Festa Major de la Mare de Déu del Carme, amb propostes fins al 19 de juliol. Aquest cap de setmana, també hi ha festa major a l'Almadrava, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Pel que fa al cicle Divendres Divins, aquest arriba al Masroig, amb el concert de Joan Masdeu.
Agenda Tarragona
El Festiuet omple Salou del bo i millor de la música en català.
El Festival Camp de Mart de Tarragona continua amb noves cites: Lila Downs, Los Sara Fontan i Alba Serraute.
Cambrils celebra la Festa Major de la Mare de Déu del Carme fins al 19 de juliol.
El Contemporaneus porta la música contemporània a Reus.
Festa Major de Sant Jaume a l'Almadrava, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Les Havaneres al Serrallo celebren la seva tercera sessió a la Pèrgola del barri mariner de Tarragona.
L'exposició fotogràfica El Concurs de Mestres Romescaires en imatges es pot visitar al Museu del Port.
L'exposició Boscos es pot visitar arriba al Refugi 1 del Moll de Costa.
Festes de Barri a Reus: Immaculada, Mare Molas i Sol i Vista.
L'exposició Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona ja es pot veure al Refugi 1 del Moll de Costa.
L'onzena edició del cicle Divendres Divins fa la seva quarta parada al Masroig, amb el concert de Joan Masdeu.