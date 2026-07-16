El Contemporaneus 2026 omple de música contemporània la ciutat de Reus

La plaça del Prim de Reus s’ha convertit aquest dimecres 15 de juliol en una gran sala de concerts a l’aire lliure amb la interpretació participativa d’In C, de Terry Riley, que ha obert el Festival Contemporaneus 2026. La proposta, nascuda d’una crida oberta a músics i intèrprets del territori, ha portat la música contemporània al centre de la ciutat i l’ha compartit amb el públic des de la proximitat, la sorpresa i l’escolta col·lectiva. La peça ha reunit deu músics de totes les edats, alguns dels quals no es coneixien prèviament, en una experiència sonora construïda en directe amb la coordinació de Joan Martí-Frasquier.
Fins al 18 de juliol, Contemporaneus continua a la capital del Baix Camp amb concerts, accions sonores, conferències, taules rodones, presentacions editorials i propostes audiovisuals. La programació completa de totes les xerrades i concerts es pot consultar al web del festival.
Contemporaneus 2026 compta amb el suport de l’Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona, l’ICEC —Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya— i l’Euro Regió Pirineus - Mediterrània, així com la col·laboració de diverses institucions, festivals i entitats culturals vinculades a la música contemporània i la creació sonora. També hi col·laboren la Fundació Privada Reddis i l' Instytut Adam Mickievicz de Polònia.
Apropar la música contemporània a nous públics
La primera jornada de Contemporaneus 2026 ha mostrat algunes de les línies que defineixen el festival: la voluntat d’apropar la música contemporània a nous públics, el diàleg entre artistes del territori i creadors de l’escena actual, i l’ús de formats oberts que trenquen la distància entre intèrprets i espectadors. Després de l’obertura a la plaça del Prim, la jornada inaugural s’ha traslladat a Cal Massó, seu principal del festival, amb el concert de Morphosis Ensemble.
La formació catalana, fundada i dirigida pel compositor i artista sonor Joan Bagés i Rubí está especialitzada en música electroacústica, repertori contemporani i projectes interdisciplinaris. Morphosis Ensemble ha desplegat una proposta de caràcter immersiu, en una posada en escena on el públic envoltat pels músics ha pogut gaudir del so, l’espai i l’escolta, que han dialogat per construir una experiència envoltant.
Un dels moments més destacats ha estat l’estrena d’Aventures de ressonància, del compositor Arnau Brichs. La nit s’ha completat amb el concert de Synergein Project, conjunt valencià dedicat a la creació contemporània per a percussió. La seva actuació ha combinat instruments convencionals, objectes sonors, electrònica i noves tècniques interpretatives en una proposta intensa i física, situada entre el concert, la performance i l’art sonor.