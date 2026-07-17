El Sopar Solidari de la Fundació PortAventura recapta més de 115.000 euros en la seva 15a edició

El Sopar Solidari de la Fundació PortAventura ha celebrat aquest dijous 16 de juliol la seva 15a edició amb més de 1.100 assistents i una recaptació de 115.150 euros, que es destinaran a la Fundació Doctor Ferran i al PortAventura Dreams Village. D'una part, els fons contribuiran en la creació d'una consulta pediàtrica humanitzada especialitzada en cronicitat complexa i cures pal·liatives per a nens a les Terres de l’Ebre. De l'altra, permetran continuar consolidant el treball de PortAventura Dreams Village, que des de 2019 ofereix estades setmanals a famílies en situació de vulnerabilitat amb menors que pateixen malalties greus.
Des de la primera edició, celebrada l'any 2011, el Sopar Solidari de la Fundació PortAventura s'ha consolidat com una de les principals trobades solidàries anuals de la província, reunint empreses, institucions i entitats socials compromeses amb la seva tasca. En aquests 15 anys, l'esdeveniment ha recaptat un total de 1.895.157 euros que any rere any han ajudat a promoure el desenvolupament de diferents entitats i projectes socials de tot el territori.
Subhasten una escultura creada amb peces del Dragon Khan
El XV Sopar Solidari ha tornat a congregar a l'àmplia xarxa de col·laboradors que dona suport a la Fundació, reflectint una vegada més el compromís compartit que l'ha acompanyat des de la seva primera edició. L'esdeveniment ha comptat, un any més, amb el suport d'organitzacions que han col·laborat mitjançant aportacions econòmiques, la donació de productes i serveis o la cessió d'experiències per al sorteig i la subhasta solidària. Entre els assistents, el president del Port, Santiago Castellà; l'alcalde de Salou, Pere Granados, o el vicepresident del FC Barcelona, Rafa Yuste.
La transformació ha estat especialment present en la vetllada d'aquest dijous 16 de juliol amb la subhasta de Dragon Khan Metamorfosi, una escultura creada per l'artista local Joan Serramià a partir de peces originals del retrack parcial del Dragon Khan realitzat a inicis d'any. L'obra ha convertit una de les grans icones de PortAventura World en font de solidaritat, assolint un preu de 4.500 euros.
Així mateix, durant el sopar, que ha comptat amb el comunicador Enric Company com a mestre de cerimònies, els assistents han pogut gaudir de diversos espectacles, acabant la nit amb la degustació del pastís de celebració.
"Una fita per a celebrar el llegat de la Fundació"
"Aquesta edició suposa una fita significativa per a celebrar tot el llegat de la Fundació al costat de la xarxa de col·laboració que s'ha construït en aquests quinze anys de compromís social. L'aconseguit fins ara ens omple d'orgull, però també ens anima a continuar apostant pel poder transformador de l'oci com una eina de cohesió i canvi social", ha assenyalat Josep Andreu, president de la Fundació PortAventura.
Maria Rosa Ripollès, presidenta de la Fundació Doctor Ferran, ha expressat que "tots sabem que el càncer és més que un diagnòstic, per això ens alegra poder comptar amb el suport de la Fundació PortAventura qui comparteix amb nosaltres la mateixa sensibilitat sobre el suport i acompanyament als infants i les seves famílies".
Finalment, Sílvia Franch, investigadora de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, ha manifestat que "l'acompanyament als infants amb patologies cròniques complexes o pal·liatives ha de començar des del diagnòstic i estendre's al llarg de tot el procés, donant suport al pacient i la família. Gràcies a la Fundació PortAventura hem pogut desenvolupar la consulta pediàtrica humanitzada podent oferir un acompanyament integral als infants".