PortAventura World posa data a l'estrena de les seves dues noves atraccions

PortAventura World ha posat data a la inauguració de les seves dues noves atraccions que estrenarà aquest mateix estiu. Així, el dijous 23 de juliol obrirà al públic 'Coral Bay, La Llegenda Perduda', la nova zona familiar de Caribe Aquatic Park. En aquest sentit, es tracta d'un espai inspirat en una antiga badia pirata submergida. L'experiència aquàtica destaca per l'atracció 'Cyclone', la primera 'water coaster' familiar d'Europa i la segona de tot el món.
D'altra banda, el parc temàtic de la Costa Daurada inaugurarà, una setmana després, el dijous 30 de juliol, 'Makamanu Jungle, The Adventure Trek'. La nova proposta integrada a l'àrea de la Polynesia convida els visitants a endinsar-se a la selva a través de passarel·les elevades, ponts, túnels de corda i recorreguts en altura. Així, PortAventura vol "reinterpretar" un dels espais més icònics del parc des d'una perspectiva diferent.
Totes dues novetats reforçaran la proposta del resort amb nous espais pensats per al públic familiar. Amb aquestes incorporacions, el resort continua ampliant la seva proposta d'oci familiar amb noves maneres de gaudir de l'estiu, apostant per experiències immersives, compartides i pensades per a totes les edats.
'Coral Bay, La Llegenda Perduda': una nova àrea aquàtica familiar
Inspirada en una antiga badia pirata submergida que torna a emergir des del fons de la mar, 'Coral Bay, La Llegenda Perduda' serà una nova zona familiar de més de 6.000 m² que ampliarà l'oferta de Caribe Aquatic Park després del millor any d'afluència de la seva història. La nova àrea combinarà aigua, aventura i exploració en un entorn tematitzat que amaga els vestigis d'un antic refugi pirata perdut sota l'oceà. Entre les seves novetats destacarà 'Cyclone', la segona 'water coaster' del món i la primera d'Europa dissenyada per a tota la família.
Així mateix, també cal destacar 'Badia Pirata', considerada la primera piscina multiaventura del món; 'The Crab', una torre multitobogan amb cinc recorreguts diferents; i 'Splash Port', una zona interactiva d'aigua pensada per a gaudi dels més petits. L'experiència es completarà amb 'El Bucaner', un nou espai de restauració i zones de descans integrades en l'ambientació d'aquesta badia sota la mar.
'Makamanu Jungle, The Adventure Trek': aventura familiar entre passarel·les i vegetació
Pel que fa a 'Makamanu Jungle, The Adventure Trek' transformarà l'àrea de Polynesia en una nova experiència d'aventura familiar a l'aire lliure envoltada de vegetació tropical. El recorregut, de 135 metres, combinarà camins elevats, túnels de corda, ponts i estructures en altura, integrades en el paisatge existent, reinterpretant l'espai com una antiga pedrera volcànica amagada en plena selva. La zona comptarà a més amb un accés directe des de Far West, connectant totes dues àrees de PortAventura Park a través d'un pas que convida a endinsar-se a Polynesia.
Pensada per a gaudir-se en família i adaptar-se a diferents nivells d'aventura, l'experiència comptarà amb 18 cabanyes elevades tipus casa de l'arbre, 20 túnels de corda, tres escales de xarxa i quatre tobogans, a més d'una gran estructura central de quatre plantes amb diferents nivells d'aventura adaptats a diferents perfils de visitant.
La nova zona inclourà espais accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i un circuit de cordes amb arnès per als qui busquin una experiència més intensa. Al llarg del recorregut, els visitants també trobaran petites picades d'ullet al llegat històric de Makamanu, integrant referències visuals inspirades en l'emblemàtic espectacle que durant anys va formar part de la identitat del resort.