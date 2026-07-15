La CGT denuncia que Ambulàncies Egara incompleix el contracte de transport sanitari del SEM a Tarragona

El sindicat CGT denuncia que Ivemon Ambulancias Egara no està complint les condicions del contracte de transport sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al Camp de Tarragona. La base es troba al polígon Nirsa de Reus, on hi ha la majoria d'ambulàncies de transport sanitari no urgent. Segons ha pogut comprovar l'ACN, una trentena de vehicles es troben estacionats a la via pública. El plec manifesta que els aparcaments han d'estar "identificats" i "evitar les temperatures extremes".
En aquest sentit, el sindicat ha presentat una demanda a Inspecció de Treball, on avisa de les altes temperatures que assoleixen els vehicles. El delegat de la CGT, Serafí Ruiz, diu que les ambulàncies surten de la base a una temperatura d'entre 50 i 60 graus. El nou servei del transport sanitari es va posar en marxa a inicis de juny i un mes després, la CGT ha denunciat Egara a Inspecció de Treball perquè considera que s'estan vulnerant les condicions de treball i s'està incomplint el contracte signat amb el SEM.
L'ACN s'ha posat en contacte amb Ambulàncies Egara, però han declinat fer declaracions. En tot cas, l'empresa "confirma el compliment de la legalitat i de la totalitat del plec concursal".
Les queixes de la CGT
Principalment, el sindicat es queixa de tres qüestions. En primer lloc, alerten que hi ha ambulàncies del servei de transport sanitari no urgent que es troben estacionades al carrer. El plec del contracte diu que les unitats adscrites a uns serveis determinats "hauran d'estar ubicades sota sostre, en un espai físic tancat i protegit, equipat amb les eines i els equips necessaris per a un manteniment i reparació bàsica dels vehicles, així com amb sistemes de seguretat i monitoratge per assegurar la protecció". També que totes les unitats hauran d'estar aparcades en un espai "identificat" i on "s'evitin les temperatures extremes".
El delegat de personal al comitè d'empresa en representació de la CGT ha explicat a l'ACN que han fet mesuraments i amb la calor d'aquests dies s'arriben als 50-60 graus de temperatura a l'interior de les ambulàncies. "L'hospital més proper està a cinc minuts, per tant, no hi ha temps de refrigerar el vehicle i ho pateix l'usuari del servei", afirma. Ruiz comenta que fan trasllats a Barcelona de persones que necessiten quimioteràpia i radioteràpia. "Són pacients que passen entre tres i quatre hores al vehicle i ens trobem amb incidències: es descompensen i es maregen", ha apuntat.
També es queixen que a la nau on hi ha espais de descans pels treballadors i una seixantena d'ambulàncies estacionades està en obres. El contracte formalitzat pel SEM apunta que és "necessari que totes les bases s'hagin adequat a l'inici de la prestació del servei". Un mes després de l'entrada en funcionament, però, encara s'estan fent alguns arranjaments. "S'ha fet tot molt de pressa, no s'ha valorat ni els riscos laborals ni els riscos psicosocials d'estar en aquestes instal·lacions. Les obres no estan acabades i entenem que no es pot dur a terme activitat", valora el delegat sindical.
Personal sense experiència
D'altra banda, la CGT també ha denunciat que els treballadors s'han de prendre la roba a casa per netejar-la perquè l'empresa subcontractada "no dona l'abast". En un altre ordre, la CGT ha avisat que part del personal contractat no ha fet els cursos obligatoris del SEM i que no tenen l'experiència laboral mínima que exigeix les clàusules del contracte del SEM.
En el cas del transport urgent han de tenir tres anys d'experiència i en el del transport no urgent, un com a mínim. "S'han fet contractacions a persones que acaben de sortir de la formació de tècnics d'emergències sanitàries. Van sense tutors a les ambulàncies, hi ha dotacions amb dos tècnics sense cap mena d'experiència ni en el tema sanitari ni en la conducció de les ambulàncies", ha lamentat Ruiz.
Fonts del SEM han explicat a l'ACN que ara mateix "el més important" és que es presti el servei després d'un concurs "complex", ja que s'incrementen el nombre de professionals i de dotacions. Han apuntat que la majoria de queixes són laborals i que són responsabilitat d'Egara. Tot i això, hi ha qüestions que podrien contradir el contracte formalitzat pel SEM. En aquest sentit, han assegurat que "vetllaran pel compliment del contracte". "Aviat començarem a fer auditories i si hem de sancionar, es farà", han advertit les mateixes fonts.