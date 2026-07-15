Torredembarra completa la digitalització del cicle urbà de l’aigua amb una inversió de més de 272.000 euros

L’Ajuntament de Torredembarra i Veolia han finalitzat recentment la implementació d’un projecte de transformació digital del servei municipal d’aigua que incorpora importants millores tecnològiques orientades a optimitzar la gestió de la xarxa d’abastament i incrementar-ne l’eficiència operativa. El projecte, amb una inversió de més de 272.000 euros, s’ha finançat amb fons europeus Next Generation, en el marc de la convocatòria d’ajuts del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a impulsar la digitalització del cicle urbà de l’aigua en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants.
Les actuacions executades, en poc més d'un mes, han permès reforçar el control i el seguiment del sistema hidràulic mitjançant la sectorització de la xarxa en tres nous sectors independents: els Munts, Clarà i les Dunes. Aquesta actuació facilita, d’una banda, la localització i l’aïllament d’avaries, de manera que es redueix l’impacte de qualsevol incidència sobre la resta del sistema i, de l’altra, la detecció de fuites en punts concrets de la xarxa, contribuint a disminuir les pèrdues d’aigua. Tot plegat es tradueix en un servei més sostenible, eficient i fiable, amb menys interrupcions per a les persones usuàries.
Complementàriament, en cadascun dels sectors s’han instal·lat cabalímetres, uns dispositius que permeten mesurar de manera contínua el cabal d’aigua que circula per la xarxa. Aquesta instrumentació facilita el control de l’estat hidràulic de cada sector, permet detectar possibles anomalies en el funcionament de la xarxa o en el consum i aporta informació clau per optimitzar-ne la gestió i el manteniment.
Tres analitzadors per controlar en temps real el subministrament
En l’àmbit de la qualitat de l’aigua, s’han instal·lat tres analitzadors en continu que permeten monitoritzar en temps real els principals paràmetres del subministrament, reforçant així la capacitat de supervisió del servei. Pel que fa a la detecció de fuites, s’han implantat 29 equips de localització remota basats en el control acústic de la xarxa, una tecnologia que facilita la identificació primerenca de possibles incidències i contribueix a reduir les pèrdues d’aigua.
Així mateix, s’han renovat 250 comptadors amb el sistema de telemesura, augmentant de manera significativa la capacitat de control dels consums. Aquesta intervenció s’ha complementat amb la instal·lació de dues antenes concentradores, amb l’objectiu d’ampliar el radi de cobertura i millorar la transmissió de dades del sistema de telemesura al conjunt del municipi.
El projecte també ha incorporat el desenvolupament d’una plataforma avançada de gestió de dades, que integra tota la informació generada per aquests sistemes implementats, proporcionant una visió global i en temps real de la xarxa. Aquesta eina facilita una presa de decisions més àgil, precisa i basada en dades, millorant de forma significativa la gestió del servei.
"Una xarxa d'abastament més intel·ligent, eficient i preparada"
L'alcalde de Torredembarra, Raúl García, ha manifestat que "la culminació d’aquest projecte representa un pas molt important en la modernització d'un servei essencial per a la ciutadania. Torredembarra disposa avui d'una xarxa d'abastament més intel·ligent, eficient i preparada per afrontar els reptes que planteja la gestió sostenible de l'aigua".
En la mateixa línia, David Gall, director de Veolia a Camp-Ebre, ha assenyalat que "la innovació i la digitalització esdevenen eines fonamentals per transformar la gestió del cicle urbà de l'aigua. En aquest sentit, les tecnologies implantades a la xarxa d’abastament d’aigua potable de Torredembarra permeten disposar d'informació en temps real sobre el funcionament de la xarxa, anticipar incidències, millorar l'eficiència operativa i optimitzar l'ús dels recursos hídrics, contribuint a oferir un servei més eficient, resilient i sostenible per al municipi".