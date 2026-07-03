Què fer el cap de setmana del 3 al 5 de juliol a la demarcació de Tarragona?

Arriba el primer cap de setmana del mes de juliol al Camp de Tarragona amb l'estiu ja instal·lat a casa nostra i l'agenda plena d'activitats. A banda de la sortida de la segona etapa del Tour de França des de Tarragona, la cita que destaquem són les dues darreres jornades del Festival Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona, aquest divendres i dissabte. Es tracta d'un esdeveniment que es pot veure des de Balcó del Mediterrani, així com des de la platja del Miracle i que any rere any reuneix milers de persones.
A Tarragona, aquest diumenge arriba la segona cita de Festival Camp de Mart, amb el concert de Dàmaris Gelabert i la BUMT. Fins al 14 d'agost, per la capital tarragonina hi passaran artistes com Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yerai Cortés o Maika Makovski. També a la ciutat de Tarragona, el Museu del Port ha estrenat l'exposició fotogràfica El Concurs de Mestres Romescaires en imatges. El Port de Tarragona també organitza una cita ja tradicional de l'estiu, com són les Havaneres al Serrallo, amb la primera actuació de les quatre previstes.
A Reus, l'Any Gaudí estrena el cicle de concerts amb l'actuació de Diëresis al barri Gaudí, davant del Centre Cívic Mestral. A la capital del Baix Camp, cita doble aquest cap de setmana amb les Festes de Barri, concretament a Mas Iglesias i a Mas Magrané.
En l'àmbit musical cal destacar també que Vila-seca acull aquests dies el I Festival Internacional de Guitarra, mentre que a Altafulla viu una doble cita amb els concerts del Jardí Sonor, a càrrec de Guadalupe Plata + Volcano Spring i Pau Saura. Finalment, el cicle Divendres Divins arriba a Sarral amb Leitmotif.
Agenda Tarragona
El Festival de Focs Artificials Ciutat de Tarragona tanca una nova edició amb les dues darreres actuacions.
El Festival Camp de Mart de Tarragona continua amb la segona cita: Dàmaris Gelabert i la BUMT.
Comença a Reus el cicle de concerts per commemorar l'Any Gaudí.
Les Havaneres al Serrallo tornen a la Pèrgola del barri mariner de Tarragona.
L'exposició fotogràfica El Concurs de Mestres Romescaires en imatges es pot visitar al Museu del Port.
Altafulla acull dos concerts del Jardí Sonor.
Festes de Barri a Reus: Mas Iglesias i Mas Magrané.
L'onzena edició del cicle Divendres Divins fa la seva segona parada a Sarral, amb el concert de Leitmotif.
Vila-seca celebra la primera edició del Festival Internacional de Guitarra.