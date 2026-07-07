Investiguen l'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, per un suposat delicte de suborn

La plaça 2 d'instrucció del Tribunal d'Instància del Vendrell ha obert diligències prèvies contra l'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, arran d'una denúncia del grup municipal de Junts per un suposat delicte de suborn., segons ha publicat el diari ABC. El cas gira entorn a un presumpte episodi de transfuguisme retribuït. L'acusació sosté que Tomàs Serra, que va començar el mandat com a regidor de Junts, no va seguir la disciplina de grup de votar contra els pressupostos municipals i abandonar el govern, trencant així el pacte d'investidura entre republicans i juntaires.
Serra es va abstenir en la votació dels comptes, va mantenir-se en l'executiu —mentre que la seva companya de partit Eva Martínez va deixar el govern— i va passar a ser primer tinent d'alcalde. La denúncia de Junts considera que l'accés a la primera tinença d'alcaldia de Serra, amb les seves funcions i retribució, hauria estat una recompensa per la seva abstenció i permanència en el govern municipal. Segons l'ACN, el jutjat ha citat Molinera i Serra a declarar el 2 de febrer de 2027.
L'alcalde Molinera ha manifestat a l'ACN que "intueixo que es pensen que cobra 27.000 euros, que és el que cobrava Eva Martínez com a primera tinent alcalde", però ha afegit que "en Tomàs segueix cobrant el que cobrava com a regidor". El batlle ha dit que estudiaran possibles accions legals, però que ho faran, possiblement, quan hagin demostrat que "no han subornat a ningú".
Molinera nega cap suborn
Sobre aquesta qüestió, l'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, ha negat cap suborn a Tomàs Serra per quedar-se a l'equip de govern després del trencament amb la formació. En aquest sentit, ha explicat que el va nomenar primer tinent alcalde quan encara formava part del partit i després de la marxa d'Eva Martínez. El batlle ha assegurat que Serra no cobra més per tenir aquesta funció, sinó que ha mantingut el mateix sou. Molinera ha assenyalat que "l'Ajuntament s'està estalviant 5.000 euros amb Martínez fora, on està el delicte de suborn?, suborn a 0 euros?".
L'alcalde considera que la denúncia és una "rebequeria" de Junts perquè no han aconseguit tirar endavant la moció de censura i perquè li volen "posar l'etiqueta d'investigat". "No sé què els van prometre des d'Alternativa Altafulla, però acaben amb el grup partit en dos en un segon mandat consecutiu", ha dit.
Alhora, ha recordat que també els han denunciat a Antifrau per assetjament i ha denunciat que han assetjat la seva dona per xarxes. "Aquesta gent ens volen fora de l'Ajuntament, el poble els diu que no, ens volen fora mitjançant pactes i no ho aconsegueixen. Ara, ens volen fora per la via judicial", ha reblat.