Nou pas endavant per a la construcció del col·lector de Torres Jordi a la Part Baixa de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació la construcció del col·lector de Torres Jordi, una infraestructura que ha de servir per evitar les inundacions de la Part Baixa quan hi ha pluges intenses. L'obra preveu crear una canalització subterrània que conduirà l'aigua pluvial captada per la xarxa de sanejament cap a la desembocadura del riu Francolí. Així, es preveu solucionar els problemes d'inundacions a la Part Baixa de la ciutat quan es produeixen pluges intenses.
L'obra té un pressupost base de licitació amb IVA de 3.630.838,97 euros i un termini d'execució aproximat de 24 mesos. Una part de l'obra s'inclou en el Pla de Barris del Barri del Port i per la qual es rebran 434.116,36 euros. A més, també es rebrà una subvenció de 1.146.729,05 euros de la Diputació de Tarragona i una de 789.000 euros del PUOSC de la Generalitat de Catalunya.
A més cal tenir en compte, que l’Ajuntament de Tarragona també està treballant en altres accions com la creació d’un sobreeixidor de la plaça dels Carros, la connexió de la galeria del carrer Barcelona amb la plaça dels Carros i la rehabilitació de la galeria de la Part Baixa, entre d’altres, que permetran arribar a controlar pluges amb intensitats períodes de retorn de 10 anys.
"El projecte té com a objectiu aconseguir ser més resilients a les pluges intenses"
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha posat en relleu que "es tracta d’una de les obres més ambicioses que durem a terme, els propers anys, a Tarragona tot i que en gran part no serà visible pel ciutadà. El projecte té com a objectiu aconseguir ser més resilients a les pluges intenses".
Cal tenir en compte, que la Part Baixa presenta diferents factors que dificulten l’evacuació de les aigües pluvials: per una banda, la poca pendent i la proximitat del mar i per l’altra, la presència d’infraestructures com la xarxa ferroviària i el Port.