Detenen dos individus al Baix Camp per traficar amb cocaïna i altres substàncies

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus van detenir aquest dijous 9 de juliol dos homes de 64 i 66 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues. Les detencions es van produir a la capital del Baix Camp després d'una investigació iniciada arran de la informació policial generada durant els darrers mesos, en què es va tenir coneixement que un home havia impulsat una activitat de venda de substàncies al detall en un domicili de Castellvell del Camp.
Durant les gestions dutes a terme, es va poder determinar que l'individu utilitzava un garatge pròxim al seu domicili per amagar la droga davant la possibilitat d’una actuació policial. Seguidament es va constatar que un altre home duia a terme aquesta activitat il·lícita en un altre domicili de la capital de la ciutat de Reus.
La investigació va permetre reunir els indicis suficients per obtenir una ordre judicial per accedir a aquests dos habitatges ubicats al carrer Riudecols de Reus i Pau Casals de Castellvell del Camp. Així mateix també es va accedir al lloc de treball d’un dels detinguts a la capital del Baix Camp, per tal d’escorcollar el seu armariet.
Escorcolls a Castellvell del Camp i Reus
El dispositiu es va dur a terme dijous passat pels volts de les set del matí amb el suport d'efectius de la Unitat Canina (UCAN), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i agents de Seguretat Ciutadana. A l’interior del domicili de Castellvell del Camp hi van trobar onze embolcalls amb un total de 710 grams de cocaïna i 42.490 euros en bitllets fraccionats. A continuació, es va escorcollar un garatge ubicat al mateix municipi. Els agents van localitzar fins a una dotzena d’embolcalls més repartits i amagats en diferents punts. En total, es van intervenir prop 3,6 quilos de cocaïna.
A aquesta quantitat, se li van sumar prop de 85 grams més trobats a l’habitatge de Reus, on també es van intervenir diverses quantitats d’haixix i marihuana i 460 euros en bitllets fraccionats. Es calcula que els gairebé 3,7 quilos de cocaïna tindrien un valor d'uns 230.000 euros al mercat il·lícit de substàncies estupefaents.
Durant aquest operatiu policial, també es va localitzar munició real d’arma de foc de 9 mm, així com dues bàscules de precisió, documents i anotacions relacionades amb aquesta activitat il·lícita. Els dos detinguts van passar aquest passat dissabte a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.