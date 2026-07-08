Dos mossos i un vianant ferits en un operatiu policial contra el top manta a Cambrils

Un operatiu policial conjunt contra el top manta a la zona del cap de Sant Pere de Cambrils aquest dimarts 7 de juliol a la nit va acabar amb un enfrontament amb els venedors ambulants i tres persones ferides, dos dels quals agents dels Mossos d'Esquadra. El dispositiu es va estendre entre dos quarts d'onze i la mitjanit. Van participar-hi Mossos d'Esquadra —amb unitats ARRO i drons—, Policia Local de Cambrils, Guàrdia Civil i policia espanyola. Alguns manters van respondre la intervenció policial amb el llançament de pedres i objectes.
Segons fonts policials, un mosso i un vianant van resultar ferits lleus pels llançaments i un altre agent va acabar amb una lesió muscular. Finalment, dos venedors ambulants van ser denunciats i 2.600 objectes falsificats decomissats. En aquest sentit, no es van produir detencions en el marc del dispositiu, que es va fer a la zona limítrof entre Cambrils i Salou.
Cal recordar que fa un parell de setmanes, un operatiu policial conjunt desplegat simultàniament a Salou, Reus i Badalona contra l'estructura de distribució del top manta es va tancar amb un total de 28 persones detingudes com a presumptes autores dels delictes de pertinença a organització criminal i contra la propietat industrial. Els agents van decomissar 25.600 productes falsificats.
L'Ajuntament de Salou celebra l'operatiu policial
L'Ajuntament de Salou ha emès un comunicat celebrant que l'operatiu hagi deixat "sense presència de manters" la zona del cap de Sant Pere, limítrof amb el municipi. "Una situació que no es produïa des de fa molt de temps", assegura l'escrit, tot recordant el reforç de la pressió policial i institucional de les últimes setmanes per "combatre el fenomen del top manta a Cambrils".
El consistori salouenc ha recordat les "pressions i reiterades demandes" de l'alcalde de Salou, Pere Granados, per actuar de forma "coordinada i contundent" en contra d'aquesta activitat que, assegura, "malmet la imatge dels dos municipis i perjudica el comerç legal".