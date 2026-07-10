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Els Bombers donen per controlat l'incendi forestal del Pla de Manlleu: han cremat 89 hectàrees

Successos

Ara com ara hi treballen sis dotacions per acabar d'extingir el foc i apagar els punts calents que hi puguin quedar

  • L'incendi del Pla de Manlleu ha cremat 89 hectàrees, segons el balanç provisional dels Agents Rurals. -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de juliol de 2026 a les 09:06
Actualitzat el 10 de juliol de 2026 a les 09:07

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquesta nit l'incendi del nucli del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia (Alt Camp). El foc, que es va declarar dimecres a la tarda i es va donar per estabilitzat unes hores després, ha afectat una superfície aproximada de 89 hectàrees, 74 de les quals forestals i 15 d'agrícoles, segons dades provisionals dels Agents Rurals. Els Bombers hi mantenen un dispositiu amb sis dotacions terrestres. En aquest sentit, es manté tallada la carretera T-244 entre el Montmell i Querol

Pel que fa a la resta d'incendis a Catalunya, els de Guimerà, Navarcles i Sentmenat continuen estabilitzats; mentre que el de Gavà i el de la Bisbal d'Empordà estan controlats. Aquest divendres al matí els Bombers mantenen 25 dotacions terrestres al foc de Guimerà, 14 al de Sentmenat i dues al de Navarcles.

Pel que fa a la situació viària, es manté tallada la carretera LV-2101 a Granyena de Segarra, pel foc de Guimerà. A més, a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i a la GIV-6703 entre Quart i Madremanya només hi poden passar els veïns, per l'incendi a les Gavarres.

196 municipis en nivell 4 del Pla Alfa

El nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal està activat aquest divendres a 196 municipis de 22 comarques i nou espais naturals tenen restricció d'accés, segons ha informat els Agents Rurals.

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