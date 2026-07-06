La Fundació Villablanca de Reus imprimeix objectes en 3D per millorar la qualitat de vida dels seus usuaris

La Fundació Villablanca imprimeix ajudes tècniques en 3D per tal de millorar la qualitat de vida dels usuaris amb discapacitat intel·lectual. El centre assistencial de Reus ha dissenyat diversos objectes per facilitar l'autonomia en l'alimentació, la mobilitat i la comunicació. El 46% de les persones amb discapacitat necessiten productes de suport i la majoria dels que hi ha al mercat són estàndards. Aquests, sovint, es "desestimen" perquè no "s'adapten" a la realitat de cada persona, explica la directora assistencial de la fundació, Àngels Ortega.
Amb la impressió 3D es poden elaborar ajudes "adaptades a les necessitats" de cada usuari que "milloren la qualitat de vida i fan que la persona sigui més autònoma", remarca Ortega. La Fundació Villablanca va entrar a formar part de la xarxa Rehab-lab la setmana passada, una organització que té com a objectiu crear ajuts funcionals personalitzats amb impressió 3D. "Quan busques una ajuda tècnica, possiblement la trobes al mercat, però no és exactament allò que necessita la persona", comenta Ortega.
"Així comença un camí molt llarg fins que arribes a trobar allò que necessita de manera individual", afegeix. Aquest projecte els permet "d'una manera fàcil i des de dins de l'organització" dissenyar peces "individualitzades i creades per cada persona en funció de les necessitats concretes", comenta la directora assistencial del centre.
"Una ajuda tècnica pot facilitar l'autonomia per l'alimentació", exemplifica Ortega. Un dels objectes que tenen és un recipient on l'usuari deixa un got i pot menjar gelatina de manera autònoma, sense tombar-lo. "Si la persona no disposa d'aquesta adaptació, al final què acaba passant? Doncs que la persona no es menja la gelatina de manera autònoma, sinó que algú altre li acaba donant", apunten des de Villablanca.
"Millorar la qualitat de vida dels usuaris"
Les últimes setmanes han creat diversos objectes com ara un elevador per a tres plats per afavorir la correcció postural de les persones, un adaptador de pinzell per a una usuària amb paràlisi cerebral i una palanca de control, tipus "joystick", per millorar la mobilitat d'una persona amb cadira de rodes. Ortega destaca que aquest projecte permet als usuaris "millorar la qualitat de vida" i també l'assistencial.
"Fas que la persona sigui més autònoma i pugui dirigir les seves accions del dia a dia de manera autodirigida", explica. La directora assistencial també valora positivament l'equip que s'ha articulat per crear aquestes ajudes tècniques. Es tracta de persones amb perfils diferents com ara l'informàtic del centre, una enginyera i diversos fisioterapeutes.