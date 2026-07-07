Les platges de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant estrenen millores amb la temporada d'estiu

Les platges de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant han incorporat aquest estiu diverses millores destinades a reforçar la seguretat, facilitar l’accessibilitat i oferir uns espais litorals més inclusius i confortables per a tothom. Aquestes actuacions han estat impulsades per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT), en el marc del Pla d’acció de turisme accessible a les platges de l’Hospitalet de l’Infant, inclòs dins del projecte 'Terres de Mestral, Outdoor Park de la Costa Daurada', finançat amb fons europeus Next Generation.
Pel que fa a la seguretat, enguany s’ha incrementat el servei de salvament i socorrisme amb la incorporació de dos nous socorristes, un destinat a la platja de l’Almadrava i l’altre a la platja de l’Arenal. També s’ha creat un nou punt de control de socorrisme a la zona de les dunes de l’Arenal, amb l’objectiu de reforçar la vigilància d’aquest sector del litoral. A més, s’han instal·lat tres noves torres de vigilància: una a la platja de la Punta del Riu i dues a la platja de l’Arenal, una situada entre la plaça Coll de Balaguer i la rotonda del Petit Príncep i una altra davant de la Base Nàutica.
A la platja de l’Almadrava, les antigues cadires de vigilància s’han substituït per casetes de fusta elevades, aprofitant estructures existents, que ofereixen unes millors condicions de confort i protecció als professionals del servei.
Millores en l'accessibilitat
Les actuacions també han posat un èmfasi especial en l’accessibilitat. En aquest sentit, s’han renovat les cinc cadires amfíbies disponibles a les platges del municipi, s’han instal·lat quatre nous rentapeus adaptats per a persones amb mobilitat reduïda —dos a la platja de l’Arenal, un a la Punta del Riu i un altre a l’Almadrava— i s’ha incorporat una línia de vida a la platja de la Punta del Riu per facilitar l’entrada i la sortida de l’aigua. Així mateix, s’han substituït diversos trams de passeres de formigó per passeres de fusta i flexipasseres, que milloren la comoditat i la integració amb l’entorn.
També s’han habilitat noves pèrgoles d’ombra a les zones accessibles de les platges, identificades amb lones específiques per facilitar-ne la localització, i s’han instal·lat noves plaques informatives als accessos adaptats (a la platja de la Punta del Riu, a la zona de l’espigó i de la Base Nàutica de l’Arenal i a l’Almadrava).
Entre les actuacions executades també destaca la renovació dels pals i cordes que protegeixen el sistema dunar de la platja de l’Arenal, així com el nou abalisament de la platja del Torn. A més, s’ha habilitat una zona pública i gratuïta d’avarada a la zona de la Base Nàutica de l’Arenal.
Reformen la pèrgola de la plaça Coll de Balaguer
Paral·lelament, s’ha reformat la pèrgola de la plaça Coll de Balaguer per convertir-la en un refugi climàtic. L’actuació ha consistit en la renovació de l’estructura, la instal·lació d’un enreixat més dens que generi més ombra i la plantació de vegetació per crear un espai més fresc i confortable. Aquesta intervenció també forma part del Pla d’acció de turisme accessible a les platges.
D’altra banda, per aquest estiu també s’està ordenant l’aparcament de la platja del Torn per regular l’accés de vehicles, preservar aquest espai natural i evitar la pernoctació. El dispositiu inclourà en breu un sistema de control d’accés amb lector de matrícules i un punt d’informació durant el període de regulació.
Finalment, també s’instal·laran sensors de comptatge d’afluència de gent a les platges de l’Arenal i de la Punta del Riu, que permetran obtenir dades sobre l’ocupació en temps real i incorporar-les al Sistema d’Intel·ligència Turística de Terres de Mestral, amb l’objectiu de millorar la gestió dels espais litorals.