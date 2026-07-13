Una nit «molt angoixant i molt desesperant» a Querol per l'incendi d'Aiguamúrcia

Angoixa i patiment al municipi de Querol durant la passada nit, arran de l'incendi que crema des d'aquest diumenge a la tarda a la zona de la Vall de l'Infern. El foc va començar al terme municipal d'Aiguamúrcia, però la seva evolució podria portar-lo fins a les portes de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. Per aquest motiu, durant el matí d'aquest dilluns, s'han evacuat els veïns de Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les Cases de Romanill.
L'alcaldessa del municipi, Roser Burzón, ha assegurat que els veïns afectats per l'incendi han patit durant tota la nit. "Ha estat molt angoixant i molt desesperant", ha afirmat. En aquest sentit, ha explicat que hi ha moltes segones residències als Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les Cases de Romanill i que les parcel·les tenen grans dimensions, entre 2.000 i 5.000 metres quadrats.
A més, ha celebrat que tots els evacuats han col·laborat amb els cossos d'emergència. Durant l'operatiu, s'ha recomanat a les persones que estaven en les segones residències que tornessin a casa seva. Finalment, Burzón ha assenyalat que des de l'Ajuntament de Querol han fet inversions per fer franges de protecció contra els focs.
El segon terme municipal més gran de l'Alt Camp
Burzón ha explicat que el terme municipal de Querol és el segon més gran de la comarca de l'Alt Camp i que les finques de les urbanitzacions i nuclis disseminats afectats pel foc tenen una superfície d'entre 2.000 i 3.000 m2. "Hi ha moltes parcel·les que són d'uns 4.000 i 5.000 m2 en un sol habitatge, hi ha un munt d'extensió o sigui que arribar-hi costa, hem hagut de fer una gran tasca", ha indicat. "Ha sigut una nit molt angoixant, molt desesperant, els mòbils de la gent no paraven, ningú de l'equip de govern hem pogut parar", ha asseverat.
L'alcaldessa ha assegurat que han passat tota la nit calmant els veïns. Amb tot, ha destacat la col·laboració veïnal i ha detallat que s'han comunicat a través de xarxes i de grups de WhatsApp. "El moviment ha sigut bestial, tal com arribava una alerta, nosaltres també la tornàvem a enviar i després missatges de tranquil·litat", ha comentat.
La batllessa ha assenyalat que van fer una "gran inversió" l'any passat per fer franges de protecció, ja que van rebre uns 300.000 euros dels fons europeus Next Generation. "Vam poder fer gairebé tot el perímetre del terme municipal", ha dit. Tot i això, ha lamentat que són un consistori petit i que no tenen prou capacitat econòmica. "Cada any, fem uns 15.000-17.000 euros d'inversió", ha tancat en relació a les franges.