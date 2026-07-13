La polèmica de Barraques Tarragona arriba al concert de Rodrigo Cuevas al Camp de Mart

La passada setmana, els organitzadors de Barraques Tarragona, que des de fa dues dècades se celebren al passeig de les Palmeres en el marc de les festes de Santa Tecla, anunciaven que l'Ajuntament de Tarragona el havia comunicat que aquest 2026 no podrien dur a terme la seva activitat en l'espai habitual. En aquest sentit, durant una roda de premsa, els responsables de l'esdeveniment asseguraven que la decisió del govern municipal del PSC s'havia pres per "motius polítics".
La polèmica no es va quedar aquí. Alguns grups municipals del consistori —ERC i En Comú Podem— van dir-hi la seva, defensant la ubicació de Barraques Tarragona al passeig de les Palmeres. Així mateix, el cas va ser protagonista del concert que Rodrigo Cuevas va oferir a Tarragona la nit de dissabte en el marc del Festival Camp de Mart. En un moment donat, el músic asturià va fer una pausa en la seva actuació i les imatges s'han fet virals a través de les xarxes socials.
"Jo no ho faria"
El cantant va donar veu a una de les integrants de Barraques, que va explicar que "després de vint anys a l'espai de les Palmeres, l'Ajuntament ens comunica, amb menys de dos mesos, que no podem fer servir el nostre espai". Rodrigo Cuevas es va dirigir llavors a la regidora de Cultura i Festes, Sandra Ramos, present entre el públic, preguntant-li: "Per què us voleu carregar això?". Ramos va respondre que "només els hem dit que busquin un altre espai".
Finalment, el músic va defensar les iniciatives culturals populars i va assenyalar que "no es un bon camí robar espais populars a les festes populars", tot acabant la seva intervenció, dirigint-se a la consellera Ramos, amb un missatge clar: "Jo no ho faria". Amb bona part del públic aplaudint i ovacionant Cuevas.