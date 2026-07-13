El grup municipal de Junts a Cambrils es passa en ple a Aliança Catalana

Els tres regidors del grup municipal de Junts a Cambrils abandonaran la formació per integrar-se al partit d'extrema dreta Aliança Catalana. El portaveu, Enric Daza, serà el candidat de la formació a les eleccions municipals del 2027, mentre que les regidores Laura Mellau i Teresa Recasens també s'incorporaran al projecte.
L'anunci s'ha fet aquest dilluns, Daza ha comparegut al costat de la secretària de Política Institucional d'Aliança Catalana, Aurora Fornos, i del secretari d'organització, Oriol Gès. Daza i Gès han signat l'acord pel qual el grup municipal Compromís per Cambrils —marca amb què legalment està registrat el grup de Junts al consistori— s'integra orgànicament i electoralment a Aliança Catalana.
El futur alcaldable ha explicat que la decisió "no respon a una iniciativa personal", sinó que ha estat avalada per la cinquantena de membres que formen part de Compromís per Cambrils. Segons ha relatat, el grup mantenia un acord amb Junts que li garantia autonomia en la política municipal, però considera que aquest pacte s'ha anat "diluint" amb el temps. En canvi, sosté que l'acord amb Aliança Catalana els permetrà mantenir la seva "autonomia" per confeccionar tant la candidatura com el programa electoral, sempre dins dels principis ideològics d'extrema dreta de la formació de Sílvia Orriols, en els quals ell i el seu equip se senten "còmodes", segons ha declarat Daza.
Aliança "guanya" regidors
Actualment, l'Ajuntament de Cambrils està governat per Nou Moviment Ciutadà, la formació independent liderada per Oliver Klein, en coalició amb el PSC i el PP. Amb el fitxatge de Daza, Aliança Catalana suma el segon candidat a unes municipals procedent directament de Junts, després d'anunciar fa unes setmanes Èric Esteban com a alcaldable d'Amposta.
El partit d'ultradreta només es va presentar a tres ajuntaments a les municipals del 2023. I va fer diana: sis regidors (i alcaldia) a Ripoll, un a Manlleu i un al petit poble de Ribera d'Ondara (Segarra), on Albert Puig es va convertir en batlle. Tres anys després, el partit d'extrema dreta conserva els representants de la capital del Ripollès i el d'Osona -malgrat la dimissió del cap de llista- mentre que va perdre l'únic representant a Ponent. En canvi, a partir de captar trànsfugues, la renúncia d'altres regidors o bé acords amb llistes independents, ha “guanyat” una desena representants que de manera directa o indirecta porten el missatge del partit de Sílvia Orriols als consistoris de vuit comarques.