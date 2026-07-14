El Tribunal Suprem demana al Congrés suspendre la immunitat de l'exalcalde d'Altafulla, Félix Alonso

El magistrat de la sala penal del Tribunal Suprem, Vicente Magro, ha elevat al Congrés el suplicatori per suspendre la immunitat del diputat de Sumar En Comú Podem, Félix Alonso. En la resolució d'aquest dimarts, l'instructor considera que Alonso és presumptament responsable d'un delicte de prevaricació per les adjudicacions de contractes menors a diverses empreses fetes quan era alcalde d'Altafulla. Segons Magro, es va produir un "ús indegut de la figura del contracte menor per satisfer necessitats recurrents de la corporació municipal contrari a la normativa de contractació pública".
En aquest sentit, afegeix que "va existir una absoluta falta de procediment, de pressupost; amb la voluntat de l'investigat d'introduir empreses amb vinculació política". L'instructor ha recollit els indicis acumulats en les diligències practicades fins a aquest moment en una resolució de dotze pàgines.
Entre aquestes s'inclou la declaració voluntària del diputat, feta el 15 de juny, després que el Tribunal Suprem obrís la causa penal, ja que va rebre una "exposició raonada" del Tribunal d'Instància número 4 del Vendrell. Segons recull el document, el fiscal va demanar el suplicatori al Congrés el 2 de juliol, tot i que Alonso va sol·licitar que "no s'elevés".
Els contractes amb Milà Advocats i Sinergia EDM
En la resolució, el jutge detalla els contractes menors presumptament fets de forma irregular. Entre ells, el contracte signat el 18 de març de 2016 amb la mercantil Milà Advocats SLP per assessorament jurídic. Segons recull l'escrit, Milà Advocats va prestar un servei "recurrent" des de 2013, per la qual cosa, "s'hagués hagut de formalitzar el contracte i procediment de contractació". I afegeix que el març de 2016 es va usar la figura del contracte menor per adjudicar "directament" els serveis a aquesta companyia. "Després de la seva finalització del contracte, es va seguir pagant els serveis prestats per Milà Advocats fins al setembre de 2017", assenyala.
A partir de l'octubre de 2017, el jutge recull que es va fer un altre contracte menor, el qual es va adjudicant "directament" a Sinergia EDM. L'administrador d'aquesta empresa era Joan Herrera, coordinador nacional d'ICV entre el 2013 i 2016. "Amb la directa participació de l'investigat no es van respectar els principis de publicitat i concurrència de la contractació pública", argumenta. "Respecte a aquest contracte, el servei es va prestar més enllà de la data de finalització, facturant el mateix servei que constava en el contracte, amb el mateix import, fins a nou mensualitats amb l'informe desfavorable de la interventora en la primera factura", indica.
"Ús indegut de la figura del contracte menor"
Així, l'instructor considera que es va produir un "ús indegut de la figura del contracte menor" per satisfer les necessitats recurrents de l'Ajuntament "contràries a la normativa de contractació pública". Alhora, destaca que en les actuacions hi va haver una "absoluta falta de procediment, de pressupost, i es va fer un ús indegut de la pròrroga i del contracte menor amb la voluntat de l'investigat d'introduir empreses amb vinculació política". Per la qual cosa, sosté, que amb l'ús de la fórmula del contracte menor es va "eludir l'aplicació de la legislació estatal en matèria de contractació administrativa".
Per tot plegat, defensa que "hi ha prou elements" per considerar provisionalment que el diputat de Sumar En Comú Podem és possiblement responsable d'un delicte de prevaricació administrativa, segons l'article 404 del Codi Penal. En la resolució, també assenyala que ha arribat el "moment en què la constància d'indicis qualificats de la seva possible participació en els fets fa que sigui imprescindible per avançar en el camí processal" per tal d'actuar "contra parlamentaris". Per això, ha acordat sol·licitar el suplicatori al Congrés.