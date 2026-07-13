Els Bombers estabilitzen el 95% del perímetre de l'incendi d'Aiguamúrcia i treballen per evitar revifalles

Els Bombers treballen perquè el canvi de la direcció del vent d'aquest dilluns al migdia no generi noves revifalles i, així, poder estabilitzar l'incendi forestal d'Aiguamúrcia entre la tarda i el vespre. Després de la feina feta durant la matinada i el matí s'ha aconseguit estabilitzar un 95% del perímetre del foc. Tot i això, segons ha indicat Ricard Expósito, preocupa que la marinada reprodueixi alguns focus a l'interior. Durant el matí han hagut d'actuar per contrarestar-ne dos. S'han desplegat vehicles EPAF d'alta mobilitat i que treballen amb eines manuals per fer-hi front.
La previsió que els Bombers feien a primera hora del matí s'ha acabat complint i cap al migdia s'han generat dos focus que han requerit una intervenció ràpida per evitar complicacions majors. El desplegament de les dotacions EPAF respon a aquesta necessitat, segons ha detallat Expósito en la seva compareixença. Cal vigilar el perímetre, detectar possibles reproduccions i actuar amb celeritat.
El vent, que ha acabat virant i arribant de forma definida al sud-est, ha passat dels 5 km/h matinals als prop de 30 al migdia a l'estació propera de Vila-rodona. "Aquí a la part alta s'intensificarà una mica la velocitat, tot i que l'incendi està una mica enclotat. No serà tanta, però sí que preveiem que aquesta intensitat vagi augmentant", ha afegit Expósito.
Al migdia, el treball dels bombers seguia centrat en el perímetre de vuit quilòmetres (afectant una superfície de 142,33 hectàrees, segons els Agents Rurals, principalment de zona arbrada dels municipis de Querol, Pontons i Aiguamúrcia) amb vehicles i efectius especialitzats per controlar les reproduccions sense necessitat de disposar d'aigua.
Falta estabilitzar l'incendi en la zona més inaccessible
"Encara ens falta acabar d'estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible, i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra, sobretot", ha indicat. Els bombers han demanat als pagesos que llaurin camps prop del flanc dret, al municipi de Pontons, per tallar una possible reproducció en aquell sector.
L'incendi declarat a Lladurs també modifica el panorama, pel que fa a disponibilitat d'efectius. La seva evolució, segons el comandament dels Bombers, "també acabarà repercutint en la disponibilitat de recursos aeris que tindrem precisament ara que comença el període de més risc en aquest incendi". "Hem d'estar molt vigilants a partir d'ara fins al vespre", ha conclòs en aquest sentit.
De moment, sobre el terreny de l'incendi d'Aiguamúrcia hi treballen uns 270 bombers, una setantena de dotacions i uns 27 vehicles d'aigua. Des de l'aire, un avió del Ministeri per a la Transició Ecològica dona suport a dues avionetes, dos helicòpters bombarders i dos helicòpters de coordinació.
La majoria d'evacuats marxen a cases de familiars
Expósito ha volgut també tranquil·litzar les persones evacuades d'algunes urbanitzacions al llarg d'aquest matí tot assegurant que els habitatges no s'han vist afectats per l'incendi. També se'ls ha mostrat imatges preses des de l'aire que ho corroboren. Són, en total, 220 veïns evacuats de quatre urbanitzacions. Al centre d'acollida de Vila-rodona han arribat 67 persones. La resta han marxat a casa de familiars o amics o en el cas de persones que estan en segones residències han tornat als seus domicilis principals. Si es confirma l'estabilització del foc, els evacuats podrien tornar a les seves cases al llarg d'aquesta tarda.
Segons el subinspector del cos d'Agents Rurals, Antoni Mestre, ha confirmat que la intencionalitat és una de les principals hipòtesis de la investigació que mantenen oberta juntament amb els Mossos d'Esquadra sobre les causes de l'incendi. "És clar que, com tots ja sabem, ha sigut un lloc on hem tingut una recurrència d'incendis en els últims dies i estem investigant en respecte als antecedents que hem tingut en aquesta zona per a arribar a la fi amb unes conclusions clares", ha concretat.
Segons ha confirmat, els incendis de dimecres i dissabte de la setmana passada, també al terme d'Aiguamúrcia, es van originar a pocs quilòmetres de distància. El de dimecres va ser el més important, amb prop de 90 hectàrees cremades.