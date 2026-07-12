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Confinen cinc municipis per un incendi a Aiguamúrcia que avança empès per la marinada

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Els Bombers treballen amb un ampli dispositiu per apagar el foc, que crema vegetació forestal en alta intensitat i amb focus secundaris

  • L'incendi d'Aiguamúrcia crema vegetació forestal -

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Publicat el 12 de juliol de 2026 a les 16:29
Actualitzat el 12 de juliol de 2026 a les 18:30

Els Bombers de la Generalitat treballen en un nou incendi forestal a Aiguamúrcia. Es tracta del tercer foc en qüestió de cinc dies a la zona, després dels de dimecres i ahir dissabte. En concret, el foc s'ha originat a la Vall d'Infern, i crema en alta intensitat i en ascendent, empès pel vent de marinada. Segons informen els Bombers, s'han originat focus secundaris a un 200 metres de distància. S'ha demanat el confinament de cinc municipis.

L'avís de l'incendi, que crema vegetació forestal, s'ha rebut a les 15.57 hores d'aquest diumenge al migdia. El cap de l'incendi ha llençat diversos focus secundaris. Segons dades provisionals dels Agents Rurals, l'incendi afecta una superfície d'unes 80 hectàrees i té un potencial de cremar-ne fins a 400.

El foc es mou en direcció nord-oest i ha saltat la carretera T-224, tot i que s'espera que altres trams de la via serveixin per aturar les flames. A prop, hi ha un espai de camps on s'hi està dirigint maquinària pesada. Els mitjans aeris treballen a ambdós flancs: a l'esquerre, que s'està prioritzant i del qual cal aturar l'avanç perquè avança cap a les urbanitzacions; i al dret és on hi ha presència dels focus secundaris. Els Bombers també concentren esforços per evitar l'expansió i carreres a la cua.

Per apagar les flames, s'han desplaçat fins a la Vall d'Infern més de 70 dotacions -12 de les quals aèries- i 230 efectius dels Bombers. També hi treballen les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). A banda, Trànsit informa que ha tallat la T-244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi.

Municipis confinats

Per prevenció, Protecció Civil enviarà un missatge ES-Alert demanant el confinament de la població de cinc municipis de diferents comarques. Són els següents:

  • Aiguamúrcia (Alt Camp)
  • La Llacuna (Anoia)
  • Pontons (Alt Penedès)
  • Querol (Alt Camp)
  • Torrelles de Foix (Alt Penedès)
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