Confinen cinc municipis per un incendi a Aiguamúrcia que avança empès per la marinada

Els Bombers de la Generalitat treballen en un nou incendi forestal a Aiguamúrcia. Es tracta del tercer foc en qüestió de cinc dies a la zona, després dels de dimecres i ahir dissabte. En concret, el foc s'ha originat a la Vall d'Infern, i crema en alta intensitat i en ascendent, empès pel vent de marinada. Segons informen els Bombers, s'han originat focus secundaris a un 200 metres de distància. S'ha demanat el confinament de cinc municipis.
L'avís de l'incendi, que crema vegetació forestal, s'ha rebut a les 15.57 hores d'aquest diumenge al migdia. El cap de l'incendi ha llençat diversos focus secundaris. Segons dades provisionals dels Agents Rurals, l'incendi afecta una superfície d'unes 80 hectàrees i té un potencial de cremar-ne fins a 400.
El foc es mou en direcció nord-oest i ha saltat la carretera T-224, tot i que s'espera que altres trams de la via serveixin per aturar les flames. A prop, hi ha un espai de camps on s'hi està dirigint maquinària pesada. Els mitjans aeris treballen a ambdós flancs: a l'esquerre, que s'està prioritzant i del qual cal aturar l'avanç perquè avança cap a les urbanitzacions; i al dret és on hi ha presència dels focus secundaris. Els Bombers també concentren esforços per evitar l'expansió i carreres a la cua.
Per apagar les flames, s'han desplaçat fins a la Vall d'Infern més de 70 dotacions -12 de les quals aèries- i 230 efectius dels Bombers. També hi treballen les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). A banda, Trànsit informa que ha tallat la T-244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi.
Municipis confinats
Per prevenció, Protecció Civil enviarà un missatge ES-Alert demanant el confinament de la població de cinc municipis de diferents comarques. Són els següents:
- Aiguamúrcia (Alt Camp)
- La Llacuna (Anoia)
- Pontons (Alt Penedès)
- Querol (Alt Camp)
- Torrelles de Foix (Alt Penedès)