Dos ferits greus en un xoc entre un autobús i dos cotxes que talla l'N-240 a Montblanc

Un xoc entre un autobús i dos turismes talla l'N-240 a Montblanc, segons han informat els Bombers de la Generalitat i el Servei Català de Trànsit (SCT). Arran de l'accident, nou persones han hagut de ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues de les quals estan ferits de gravetat i un lleu.
L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 11 hores d'aquest dissabte al quilòmetre 38,6 de la via N-240, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. Segons les primeres informacions, s'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i un autobús, amb la implicació de fins a quatre vehicles més.
Pel que fa als ferits de gravetat, són un home i una dona, i tots dos han sigut evacuats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Pel que fa a l'home ferit lleu, també ha estat traslladat a l'hospital.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat set dotacions dels Bombers, que han excarcerat dos ocupants del turisme que ha impactat amb el bus. Per la seva banda, l'autocar portava una quarantena de passatgers que haurien resultat majoritàriament il·lesos.
S'han activat 7 ambulàncies del SEM i un equip conjunt entre Bombers-SEM. L'N-240 s'ha tallat completament a la zona en ambdós sentits de la marxa i l'afectació viària també s'estén a l'AP-2 des de l'Espluga de Francolí i a la C-14.