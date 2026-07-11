Estabilitzat l'incendi de vegetació a Mont-roig del Camp

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat un incendi de vegetació a Mont-roig del Camp. Segons informen els Bombers, el cap del foc ha arribat a les vies del tren -sense travessar-les-. En qüestió de poca estona, els efectius han aconseguit estabilitzar primer els els dos flancs i després han centrat els esforços a acabar de tancar el cap. S'ha demanat el confinament de diverses urbanitzacions:
- El Casalot
- La Marina
- Costa del Zefir
- Zona de vies al nucli de Miami Platja.
Amb el foc estabilitzat, però, Protecció Civil ha aixecat el confinament i ha reobert l'AP-7. En canvi, però, es manté el tall a l'R16 de Rodalies entre l'Aldea i l'Ametlla de Mar.
L'avís del foc s'ha rebut cap a les 12.16 hores. El cos d'emergències s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, una zona propera al carrer de Mèxic del municipi, amb 21 dotacions, sis de les quals aèries. En total hi treballen 57 efectius. Segons apunten, s'han originat alguns focus secundaris que asseguren que estan sota control.
Pel que fa als trens, s'ha interromput la circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de Mitjana Distància i Llarga Distància. Alhora, Trànsit ha tallat l'A-7 entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant i recomana fer els desviaments per l'N-340.