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La Fundació Mas Miró de Mont-roig del Camp estrena nova etapa amb Cèlia del Diego com a directora

Cultura

El projecte que inicia la nova etapa és 'OBSESSIONANT', que es fixa en la relació entre Joan Miró i l'escultura

  • Aquest dijous s'ha presentat la nova etapa de la Fundació Mas Miró de Mont-roig del Camp. -

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Publicat el 10 de juliol de 2026 a les 11:28

La Fundació Mas Miró, ubicada a Mont-roig del Camp, ha obert una nova etapa després de la incorporació de Cèlia del Diego com a nova directora de l'espai. Aquest dijous s'han presentat les noves línies estratègiques i el primer projecte: OBSESSIONANT. Joan Miró i l’escultura a Mont-roig. Es tracta d'una iniciativa que vol connectar la producció escultòrica de Joan Miró amb el seu procés creatiu, el territori i els objectes que incorporava en les seves escultures.

La nova direcció vol ampliar el paper del Mas Miró com a espai de recerca, producció i difusió artística, sense perdre la seva essència com a casa museu i lloc fonamental per comprendre l'univers creatiu de Joan Miró. Del Diego planteja impulsar Mas Miró com un centre de creació, establint nous vincles amb agents, institucions i iniciatives d'àmbit nacional.

A més, també es vol reforçar el paper específic del mas dins el 'triangle Miró' que conforma l'equipament de Mont-roig del Camp, la Fundació Joan Miró de Barcelona i la Fundació Miró Mallorca.

El primer projecte de la nova etapa

El primer projecte d'aquesta nova etapa és OBSESSIONANT. Joan Miró i l’escultura a Mont-roig. Inspirat en una expressió de l'escriptor Marià Manent després d'una visita a Miró al Mas l'any 1948 —«És obsessionant, Miró, obsessionant!»—. La idea es desplega a través de tres línies complementàries. La primera és l'exposició L'Ànima de la Forma. Mont-roig o l'essència de Miró, que s’ha inaugurat aquest dijous al Centre Cultural Església Vella de Mont-roig.

Les altres dues línies són: la intervenció artística Els objectes del Mas es desperten de nit (a Jeux d’enfants), creada per Lola Lasurt per a la capella i la glorieta del Mas Miró; i el taller familiar La nina de l'Angelina la té l'equilibrista, una proposta de mediació cultural que recupera la història d'un dels objectes convertits per Joan Miró en escultura.

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