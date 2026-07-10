El primer tinent d'alcaldia i regidor de Via Pública i Mobilitat, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana i Infraestructures de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha presentat la renúncia al càrrec després de donar positiu en un control d'alcoholèmia conduint el seu cotxe durant la revetlla de Sant Joan. Segons ha avançat Diari de Tarragona i ha confirmat ACN, l'alcaldessa, Assumpció Castellví (Més Municipi-Compromís Municipal), ha acceptat la dimissió de l'edil, presentada aquest dijous 9 de juliol.
En aquest sentit, Ochoa va ser aturat en un control de la policia local a la carretera C-44 conduint el seu cotxe i hauria donat 0,60 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, valor a partir del qual es considera delicte penal. Segons el Diari de Tarragona, durant el control d'alcoholèmia s'hauria produït un incident entre el regidor i els agents, tot i que no ha detallat els fets.
Amb la seva dimissió, Francisco Javier Ochoa, que era primer tinent d'alcaldia del consistori, posa punt final a la seva trajectòria com a regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que va començar el juny de 2023 com a membre de Més Municipi-Compromís Municipal.