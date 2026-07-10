Els interns de la presó de Mas d'Enric viuran de forma especial l'eclipsi: activitats i sopar comunitari

Els interns del centre penitenciari de Mas d'Enric estan rebent formació sobre l'eclipsi solar, un programa d'activitats i difusió que Recerca i Justícia impartiran a totes les presons, encara que la tarragonina sigui l'única des d'on els presos podran veure el fenomen astronòmic. Tot i que es produirà en una hora en què els reclusos estan a les cel·les, el 12 d'agost serà un dia "especial" a Mas d'Enric amb un sopar al carrer Major del centre penitenciari i el permís especial "per al màxim de presos possibles" per veure l'eclipsi solar total i la pluja d'estrelles.
"És un fet insòlit, un privilegi i una activitat que ens permetrà sentir com si estiguéssim en llibertat", ha agraït Saray Burillo, una de les internes. Així, com totes les persones que no estan privades de llibertat, podrà veure l'eclipsi solar, un fenomen que Justícia i Recerca volen aprofitar per "connectar" els presos amb "la realitat i l'exterior", reforçar el sentiment de pertinença, així com "democratitzar el coneixement", apropar la divulgació científica als centres penitenciaris, i estimular vocacions científiques a les presons.
Burillo ha agraït les activitats que s'organitzen entorn del fenomen astronòmic i també "l'oportunitat" que se'ls ofereix de veure-ho, des del pati de la presó, en una hora en què tots els presos ja estan reclosos a les cel·les. "Alguns de nosaltres tindrem l'oportunitat de poder veure l'eclipsi, un privilegi que privats de llibertat no podríem, però ens donen l'oportunitat i llavors és una cosa molt bonica, la veritat", ha dit.
Activitats i sopar comunitari
A la presó hi haurà un mes llarg d'activitats relacionades amb l'eclipsi solar total. Com ha explicat Anna Sabalete, dinamitzadora d'estiu a Mas d'Enric, es faran activitats a tots els mòduls relacionades amb la divulgació de l'astronomia i la ciència. Hi haurà jocs, manualitats, gimcanes, tallers, documentals, concursos o exposicions, entre d'altres, un conjunt de propostes que culminaran amb el sopar comunitari del 12 d'agost on podran veure en directe el fenomen.
El director de la presó, Nicolàs Barnes, ha reivindicat que serà "un moment històric" també per al centre penitenciari. "L'eclipsi dura un minut i mig, però nosaltres el farem durar amb activitats de tota mena i d'acostament a la normalitat per als interns", ha remarcat. Barnes ha detallat que s'aprofitarà el sopar com una "activitat de socialització", "com faríem al carrer i a la vida quotidiana amb els nostres amics i familiars", ha apuntat.
Divulgació i ciència
Les activitats de divulgació científica, de fet, es faran a tots els centres penitenciaris. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, han visitat aquest divendres Mas d'Enric per donar el tret de sortida al programa El gran espectacle del cel. Concretament, acompanyats per una cinquantena de presos, han escoltat la primera de les unitats didàctiques preparades per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació que es posaran a disposició dels dinamitzadors dels centres penitenciaris.
Montserrat ha reivindicat que l'eclipsi ha de ser una oportunitat per despertar vocacions científiques, també a les presons. "Ens ajudarà encara més a propagar la divulgació, la ciència que es fa a Catalunya, i, sobretot, estimular el foment del talent, que no només el gaudeixen les persones joves. El talent s'ha de nodrir tota la vida i estar a Mas d'Enric ens ajuda a fer aquesta estimulació de vocacions científiques", ha defensat. En aquest sentit, la consellera ha destacat "les preguntes, la curiositat i l'estimulació" que han mostrat els interns en la xerrada.
També el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ja defensat que cal aprofitar l'eclipsi com "una oportunitat" per als centres penitenciaris per dinamitzar la vida dels interns i acostar-los la ciència. Espadaler també ha agraït la col·laboració de l'Ajuntament del Catllar, que ha facilitat les ulleres d'observació, i de les institucions implicades en un projecte que vol "donar oportunitats, sentit i espais de pedagogia, debat, reflexió i lleure" als interns.