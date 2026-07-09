El Port de Tarragona endureix les mesures per frenar l'accés dels coloms al gra amb multes de fins a 60.000 euros

El Port de Tarragona ha aprovat mesures operatives per evitar pèrdues de gra en les operacions de descàrrega i també perquè els coloms no puguin per alimentar-se amb aquests productes, consolidant i expandint l'actual superpoblació d'aquesta espècie que pateix la ciutat. Una recent instrucció obligarà les empreses que treballen amb cereals a mantenir tancats els magatzems mentre no carreguin o descarreguin, a tapar amb lones els camions i utilitzar cintes transportadores cobertes. Els responsables del port han assegurat que vigilaran els incompliments i aplicaran les sancions previstes en la normativa portuària.
L'anunci l'ha fet el president del Port, Santiago Castellà, durant una nova reunió bilateral entre l'ens gestor de la infraestructura i l'Ajuntament de Tarragona. Així, l'organisme introduirà aquestes mesures per a les quatre empreses que actualment treballen amb aquesta producció. La que ja s'ha començat a aplicar de forma immediata és la de mantenir tancades les portes dels magatzems de gra mentre no s'efectuïn moviments. També està previst que els camions que circulin per la zona portuària transportant aquest producte ho facin coberts amb lones, que s'implementarà definitivament abans d'acabar l'any.
En paral·lel, i especialment les noves concessions d'operadors del sector del cereal (ja aprovades), el port preveu que en els pròxims anys un 70% del transport intern de gra s'efectuï mitjançant l'ús de cintes de transports cobertes, que eviten l'accés dels coloms. El Port, a més, ha anunciat també que ha adquirit una nova màquina d'escombrar mecànica que s'activarà quan s'efectuïn descàrregues.
"No dubtarem a aplicar el règim sancionador"
Castellà ha admès que, al marge de limitar al màxim la font d'alimentació d'aquesta espècie, les mesures volen incidir a evitar pèrdues que afecten "tota la cadena de valor" i redunden en una millor qualitat i traçabilitat del producte. "Es perd una part (de gra) que no es pot menysprear", ha precisat. Les actuacions previstes s'inscriuen en el marc d'una inversió prevista de 15 milions d'euros per part de les empreses estibadores per millorar la qualitat del procés en els pròxims anys.
El seguiment del compliment d'aquestes mesures, segons ha afegit, anirà a càrrec de la mateixa Autoritat Portuària de Tarragona, la seva pròpia policia i tindrà l'ajut de càmeres amb sistemes de vigilància artificial per detectar les pèrdues de gra. "No dubtarem a aplicar el règim sancionador", ha avisat Castellà. En aquest sentit, les multes podrien arribar fins als 60.000 euros en els casos més greus.
"Assumim que som part d'un problema"
"El Port no ha canviat la seva perspectiva. Assumim que som part d'un problema i, per tant, hem de donar solucions", ha assegurat Castellà, que ha reclamat anar més enllà de la bona voluntat. "Si no aconseguim posar fi a la plaga de coloms, no ho estem fent bé", ha remarcat.
Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha celebrat la iniciativa com un pas important en el seu objectiu d'erradicar la plaga de coloms (amb els problemes de neteja, sanitaris i de molèsties per a la ciutadania) actuant sobre un dels "focus" principals del problema: la seva alimentació. En aquest sentit, ha subratllat també la bona coordinació amb el Port i la necessitat d'avaluar al llarg del temps la implementació de les mesures.
Viñuales ha recordat que les del Port són mesures que complementen les posades en marxa pel govern municipal amb actuacions en 81 "punts crítics" de la ciutat amb actuacions "quirúrgiques" per frenar la proliferació de coloms, i els seus excrements, en façanes, cartells o marquesines, entre altres espais, amb retirades de nius cablejats o altres elements. "Volem ser el govern que acabi amb la plaga de coloms a Tarragona", ha assegurat.