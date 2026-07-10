Què fer el cap de setmana del 10 al 12 de juliol a la demarcació de Tarragona?

Arriba un nou cap de setmana i al Camp de Tarragona l'agenda està plena d'activitats. Entre les cites destacades d'aquests dies hi ha la inauguració i jornades de portes obertes del renovat Fòrum de la Colònia de Tarragona. L'acte institucional és aquest divendres a les 20 hores, mentre que durant el dissabte i el diumenge —i durant tot el mes de juliol— l'accés al monument serà lliure, per tal que la ciutadania pugui veure en primera persona com ha quedat l'espai després de les obres de rehabilitació.
Sense sortir de Tarragona, durant el cap de setmana el Festival Camp de Mart ofereix la dansa de la Companyia Malpelo i els concerts de Rodrigo Cuevas i Quartet Melt. El Museu del Port ha estrenat l'exposició fotogràfica El Concurs de Mestres Romescaires en imatges., mentre que al Refugi 1 es pot veure l'exposició Boscos. El Port de Tarragona també organitza una cita ja tradicional de l'estiu, com són les Havaneres al Serrallo, amb la segona actuació de les quatre previstes.
A Torredembarra han entrat de ple amb la Festa del Quadre de Santa Rosalia, que s'allargarà fins al 15 de juliol. A Reus, cita doble aquest cap de setmana amb les Festes de Barri, concretament al Barri Gaudí i a l'Harmonia del Carme. I a Creixell, se celebra una nova edició del Creixell.Crims, el Festival de Novel·la Criminal en Català.
En l'àmbit musical, Beth Rodergas actua a Roda de Berà en el marc del cicle Estiu a la Pedrera. Una altra cita destacada que s'allargarà durant tot el cap de setmana és el Reus Blues Festival, a la Palma. Pel que fa al cicle Divendres Divins, aquest arriba al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, amb el concert d'Anna Divori.
Agenda Tarragona
Tarragona reobre el renovat Fòrum de la Colònia amb jornades de portes obertes durant tot el mes de juliol.
El Festival Camp de Mart de Tarragona continua amb noves cites: Companyia Malpelo, Rodrigo Cuevas i Quartet Melt.
La Festa del Quadre de Santa Rosalia de Torredembarra se celebra fins al 15 de juliol.
Creixell és l'escenari del Creixell.Crims - Festival de Novel·la Criminal en Català.
Les Havaneres al Serrallo celebren la seva segona sessió a la Pèrgola del barri mariner de Tarragona.
L'exposició fotogràfica El Concurs de Mestres Romescaires en imatges es pot visitar al Museu del Port.
El Reus Blues Festival ofereix tot un cap de setmana musical a la Palma.
L'exposició Boscos arriba al Refugi 1 del Moll de Costa.
Concert de Beth Rodergas a Roda de Berà en el marc del cicle Estiu a la Pedrera.
Festes de Barri a Reus: Barri Gaudí i L'Harmonia del Carme.
L'onzena edició del cicle Divendres Divins fa la seva tercera parada a Montferri, amb el concert d'Anna Divori.